От создателя Ferrari и McLaren: представлено аэротакси с рекордным запасом хода (видео)

Дизайн Autoflight Prosperity I разработал известный автомобильный стилист Фрэнк Стивенсон. Воздушное такси рассчитано на 5 человек и развивает 200 км/ч.

Китайская компания Autoflight опубликовала официальные фото аэротакси Prosperity I. Летательный аппарат впервые покажут публике на авиашоу в Ле Бурже 19 июня. Об этом сообщается на сайте производителя.

Аэротакси способно пролететь 250 км без подзарядки Фото: Autoflight

Autoflight Prosperity I – электрический беспилотник вертикального взлета и посадки (eVTOL). Он весит 2 тонны и оснащен сразу 11 пропеллерами.

Салон рассчитан на 5 человек Фото: Autoflight

Его внешний вид разработал знаменитый британский стилист Фрэнк Стивенсон – именно его перу принадлежит дизайн BMW X5 первого поколения, Ferrari F430 и FXX, Maserati MC12, GranTurismo и Quattroporte. В последнее время он работал на McLaren и создал суперкары P1, 570S и 720S.

Воздушное такси рассчитано на 5 пассажиров. У его кабины большая площадь остекления, а в отделке использованы кожа и мягкий пластик.

Аэротакси передвигается в полностью автономном режиме. Максимальная скорость полета составляет 200 км/ч. На испытаниях Prosperity I продемонстрировал рекордный для подобных летающих аппаратов запас хода – 250 км.

Ранее Фокус сообщал, что нестандартные летающие такси разрабатывает и концерн Stellantis.

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