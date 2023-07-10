Цена 20 000 евро и запас хода 400 км: раскрыты подробности электрокара Renault 5 (фото)

Новый Renault 5 предложат в версиях мощностью 136 и 218 л. с. Хэтчбек сможет питать электроэнергией целый дом.

Появилась новая информация про бюджетный электромобиль Renault 5. Хэтчбек поступит в производство с 2024 года и будет стоить 20 000 – 25 000 евро. Об этом сообщает британское издание Auto Express.

Новый Renault 5 будет 3,92-метровым автомобилем В-класса, который сменит популярную модель Zoe. Его конкурентом станет новый Volkswagen ID.2.

Длина автомобиля составит 3,92 м Фото: Renault

Граненый дизайн будет выдержан в духе оригинального Renault 5 1972 года. Судя по официальным изображениям электрокара, он внешне мало будет отличаться от предсерийного концепт-кара 2021 года. Покупатели смогут персонализировать авто с помощью двухцветной окраски и наклеек на кузов.

Электромобиль Renault 5 построят на платформе CMF-B EV, а его близким родственником будет новый Nissan Micra. На первых порах появится версия со 135-сильным мотором. Ее предложат с батареями на 40 и 52 кВт∙ч, причем в последнем случае запас хода составит 400 км. Позже появится 218-сильный спортивный вариант от Alpine.

Запас хода электрокара достигнет 400 км Фото: Renault

Подзарядить электрокар в быстром режиме на 50% можно будет за 30 минут. Также будет предусмотрена функция двунаправленной зарядки V2G – электрокар сможет питать от батареи целый дом.

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