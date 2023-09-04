Жертва оптимизации: знаменитая марка концерна Volkswagen прекратит выпуск автомобилей

Автомобили SEAT перестанут производить через несколько лет. Испанское предприятие продолжит работу, но будет выпускать машины только под брендом Cupra.

Концерн Volkswagen Group в скором времени полностью прекратит производство автомобилей под маркой SEAT. Испанский бренд практически исчезнет по завершению жизненного цикла нынешних его моделей. Информацию подтвердил СЕО Volkswagen Group Томас Шефер во время презентации концепт-кара Cupra DarkRebel. Об этом пишет издание Autocar.

Именно бренд Cupra вытеснит SEAT, то есть испанское предприятие не закроется и продолжит выпускать автомобили, но уже под другой маркой. Такое решение обусловлено успешным стартом бренда Cupra (который изначально был подразделением SEAT) и падением спроса на SEAT – получилась своего рода оптимизация модельного ряда.

Испанское предприятие продолжит выпуск авто под брендом Cupra Фото: Cupra

Нынешние модели SEAT продержатся на конвейере еще несколько лет, однако новые их поколения не планируются – по крайней мере, под этой маркой. Не исключено, что некоторые модели все же останутся на рынке, но уже под брендом Cupra.

Линейку Cupra планируют активно расширять и упор сделают на спортивные электрокары. Вскоре к Cupra Formentor и Born присоединятся новые Tarvascan и Terramar, а в 2025 году появится недорогой электромобиль Cupra Raval за 20-25 тыс. евро.

Впрочем, полностью SEAT не исчезнет – Томас Шефер заявил, что для бренда готовят новую роль. По одной из версий, под этой маркой будут предлагать электроскутеры.

Испанский бренд SEAT существует с 1950 года. Поначалу под этой маркой выпускали модели Fiat, а с 1986 года компания стала частью концерна Volkswagen.

В 1985 году было основано спортивное подразделение SEAT Cupra, специализирующееся на гоночных и заряженных версиях моделей испанской марки. С 2018 года это отдельный бренд.

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