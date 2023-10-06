В Италии наладят выпуск инновационных электромобилей с запасом хода до 700 км (фото)

DS, Opel и Lancia в ближайшие годы презентуют новые электромобили. Самые совершенные модели смогут проехать 700 км без подзарядки.

Концерн Stellantis активизирует электрификацию своей линейки. В ближайшие годы представят сразу пять новых электрических моделей, большую часть из которых построят на современной платформе STLA Medium. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

В частности, уже в 2024 года электрической версией E-Tense обзаведется хэтчбэк DS 4. Ожидается, что ее оснастят той же силовой установкой, что и младшего брата DS 3, а также Peugeot 308 и Opel Astra.

Платформа STLA Medium позволяет создавать электрокары с запасом хода в 700 км Фото: Stellantis

Это значит, что электромобиль DS 4 получит 156-сильный мотор и аккумуляторную батарею емкостью 54 кВт∙ч. Его запас хода составит около 400 км.

Следом за DS 4 E-Tense последуют более совершенные электромобили, построенные на платформе STLA Medium, как новый Peugeot E-3008. Топовые их версии получат батарею емкостью 98 кВт∙ч и смогут проехать до 700 км без подзарядки.

Одной из моделей на архитектуре STLA Medium будет преемник DS 9 – его презентуют в 2024 году. А годом позже появился второе поколение кроссовера DS 7, которое также предложат в электрическом исполнении. На 2026 год запланированы премьеры двух больших кроссоверов – преемника Opel Insignia и новой Lancia Aurelia.

Электромобили на платформе STLA Medium будут выпускать на предприятии концерна Stellantis в итальянском городе Мелфи. Сейчас там собирают Fiat 500X, Jeep Renegade и Compass, но завод планируют перепрофилировать под производство электрокаров.

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