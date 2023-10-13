Тюнинг "Таврии": самые интересные и оригинальные проекты (фото)

Тюнинг "Таврии" порой бывает довольно сложным и качественным. Украинский хэтчбек превращают в кабриолет, электрокар или гоночный автомобиль.

ЗАЗ-1102 "Таврия" и родственная модель "Славута" были недорогими бюджетными моделями. На первый взгляд, они скромные и неприметные, но именно эти авто стали основой для ряда интересных проектов. На базе ЗАЗ-1102 в Запорожье построили немало оригинальных прототипов, но и народные мастера не отставали и порой создавали настоящие шедевры. Фокус расскажет про самый интересный оригинальный тюнинг "Таврии".

Заднеприводная "Таврия" для дрифта

Дрифткар ЗАЗ-1102 Фото: RST

Этот автомобиль лишь отдаленно напоминает ЗАЗ-1102. Кузов "Таврии" поставили на шасси BMW, а под капот смогли поместить огромный 4,0-литровый V8 на 286 сил. В салоне появились спортивные кресла и каркас безопасности. Легкий заднеприводный спорткар создали для соревнований по дрифту и он идеально подходит для заноса.

Купе "Таврия"

Купе "Таврия" получило заднюю часть от "Славуты" Фото: topgir.com.ua

Трехдверное купе получили путем соединения передней части "Таврии" с "кормой" от "Славуты". Получилось весьма неплохо. Оригинальный проект воплотили в жизнь несколько лет назад в Днепре.

Кабриолет ЗАЗ-1102

Кабриолет "Таврия" использует детали от Ford Escort Фото: скриншот / YouTube

Мало кто знает, что конструкторы ЗАЗ создали кабриолет "Таврия-Ландоле", однако выпущены лишь три таких автомобиля. Самодельных кабриолетов гораздо больше. Один из них построил мастер из Канева Игорь Сухобрус с использованием механизма складывания крыши и других агрегатов от Ford Escort.

Электромобили ЗАЗ

Электромобиль ЗАЗ-1102 с солнечными батареями Фото: с сайта ТопЖыр

Электрическая "Таврия" также разрабатывалась на ЗАЗе, причем предназначалась для Европы. Впрочем, существуют и самодельные электрокары. Некоторые из них даже получили солнечные батареи на крыше. У самых совершенных авто запас хода достигает 230 км. Интересно, что электромобили "Таврия" и "Славута" даже пытались выпускать уже в наши дни и продавать за $5000.

Почти Lamborghini

ЗАЗ-1102 оснастили поднимающимися вверх дверями

В Днепре выполнили тюнинг "Таврии" в стилистике игры Need for Speed Underground. ЗАЗ-1102 получил не только двери как у Lamborghini, но и заднее антикрыло и подсветку днища. Кроме того, у авто 1,5-литровый двигатель на 93 л. с. и переработанная ходовая, а еще установлена мощная аудиосистема.

"Таврия" с пневмоподвеской

В Запорожье "Таврию" оснастили пневмоподвеской Фото: скриншот / YouTube

В Запорожье выполнили тюнинг ЗАЗ-1102 в стиле "стэнс". Хэтчбэу получил пневмоподвеску с регулируемым клиренсом и в самом нижнем ее положении буквально чиркает днищем по асфальту. Ради установки механизма пришлось пожертвовать задними креслами. Также расширенные крылья и установлены новые колеса с отрицательным развалом.

Роторная "Таврия"

Для драгрейсинга ЗАЗ-1102 получил 310-сильный роторный двигатель Фото: topgir.com.ua

Как ни странно, ЗАЗ-1102 нередко участвовали и в драгрейсинге. Тюнинг "Таврии" для гонок порой был очень качественным и нестандартным. К примеру, один из хэтчбек оснастили роторно-поршневым двигателем Ванкеля. Этот мотор выпускали мелкими сериями на ВАЗе для автомобилей КГБ.

После доработки и установки турбины мощность 1,3-литрового двигателя достигла 310 л. с. Привод при этом остался передним. "Таврия" также получила полностью новый обтекаемый кузов из стеклопластика и доработанную ходовую.

Спорткар ЗАЗ

Эта "Таврия" оснащена 200-сильным турбомотором Фото: auto.ria.com

В этом авто из Запорожья "Таврия" узнается не сразу. Хэтчбек получил аэродинамический обвес и выпуклый капот, да и передняя часть новая. Он занижен, а его крылья расширены. Под капотом установлен 2,5-литровый 200-сильный турбомотор Volvo, взятый у Ford Kuga первого поколения. У Ford также позаимствовали и отдельные детали ходовой. Также появились усилитель руля и мультимедийная система.

Ранее Фокус рассказывал про "Запорожец" с тюнингом и пневмоподвеской. Его построили в Киеве, а сейчас он продается на немецком сайте.

Также мы писали про шестиколесный "Гелендваген", созданный житомирскими мастерами.