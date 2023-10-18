Тюнинг ЗАЗ-968: самые оригинальные и необычные "Запорожцы" (фото)

Тюнинг ЗАЗ-968 иногда бывает очень качественным и профессиональным. "Запорожец" превращали в электромобиль, спорткар и даже дом на колесах.

Бюджетный ЗАЗ-968 является героем анекдотов и вызывает насмешки, но в то же время стал основой для ряда интересных проектов. Как ни странно, тюнинг "Запорожца" — явление нередкое, и порой он получается весьма интересным. Фокус выбрал самые необычные ЗАЗ-968.

Внедорожник "Запорожец"

ЗАЗ-968М стал полноприводным и получил усиленную подвеску Фото: скриншот / YouTube

В Харькове создали вездеход ЗАЗ-968М с полным приводом, большим клиренсом и огромными 33-дюймовыми шинами для бездорожья. Автомобиль получил 150-сильный двигатель от "Газели" и новую подвеску. Тюнинг "Запорожца" обошелся всего в 1000 долларов.

Пикап ЗАЗ

Пикап ЗАЗ стал переднемоторным Фото: topgir.com.ua

Существовал и серийный пикап "Запорожец", однако такие авто строили нередко и своими руками. К примеру, в Черниговской области создали небольшой грузовичок с кузовом. Примечательно, что этот ЗАЗ-968М стал переднемоторным и получил двигатель от "Жигулей".

Кабриолет ЗАЗ-968

Кабриолет ЗАЗ получил мягкую крышу с электроприводом Фото: Avito.ru

"Запорожец" довольно часто превращают в кабриолет. К примеру у этого авто мягкий верх получил электропривод складывания, а езе появились обвес и заднее антикрыло. Стандартный мотор заменили 1,6-литровой четверкой на 72 л. с. от ВАЗ-2103.

В итальянском стиле

"Запорожец" превратили в оригинальное купе Фото: Avito.ru

Этот ЗАЗ-968М превратили в купе в стиле Zagato. У него изменена передняя часть и большой угол наклона задних стоек крыши. Мощность двигателя "Запорожца" увеличили до 50 л. с.

Спорткар ЗАЗ из Германии

Тюнинг ЗАЗ выполнили в Германии Фото: Carakoom

Тюнинг "Запорожца" для гонок выполнил немец Вольфшанг Кютер еще в конце 70-х. На нем он принимал участие в различных соревнованиях в ГДР. Автомобиль облегчен до 620 кг и оснащен 1,6-литровым двигателем ВАЗ с увеличенной до 155 л. с. мощностью.

Болид "Запорожец"

"Запорожец" превратили в подобие болида "Формулы-1" Фото: topgir.com.ua

Трудно поверить, что в основе этого болида тоже лежит ЗАЗ-968. Авто получило полностью новый стеклопластиковый кузов с антикрыльями спереди и сзади. А вот 42-сильный мотор остался без изменений, так что в гонках болид вряд ли сможет добиться успеха.

Электромобиль "Запорожец"

Электрокар ЗАЗ стартует до 100 км/ч за 3,7 с Фото: OLX

В Запорожье создавали экспериментальные электромобили ЗАЗ еще полвека назад. Такие авто продолжают появляться и сейчас. К примеру, этот "Запорожец" получил 240-сильный электромотор и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с. Запас хода составляет 400 км.

Волк в овечьей шкуре

У этого ЗАЗ-968 вся начинка от Porsche Фото: скриншот/youtube

На первый взгляд, этот "Запорожец" из Житомира кажется только заниженным, но на самом деле у него полностью новая начинка. Двигатель ходовая и даже детали салона позаимствованы у Porsche Boxtser. Мощность подняли до 500 сил, а разгон до 100 км/ч занимает менее 6 секунд.

Дом на колесах

ЗАЗ-968 стал автодомом Фото: скриншот/youtube

Украинец Александр, проживающий в Беларуси, превратил "Запорожец" в автодом для путешествий. На крыше авто появилась палатка со спальными местами, также обустроены раскладные стол со стульями, газовая плита и даже походный душ. Кроме того, предусмотрены барбекю и крепление для велосипеда.

В стиле Lamborghini

Двери этого "Запорожца" поднимаются вверх

"Запорожцы" с дверями как у Lamborghini — не редкость. Этот автомобиль, к примеру, построили в Донецкой области. В добавок, ему расширили крылья, установили 2,0-литровый 115-сильный двигатель Opel Omega, а также подвеску и тормоза Daewoo Lanos.

"Запорожец" с пневмоподвеской

Пневмоподвеска позволяет занизить клиренс ЗАЗ Фото: с сайта mobile.de

Тюнинг ЗАЗ-968М из Киева включает пневмоподвеску с изменяемым клиренсом и сдвижную крышу. Также появились передний спойлер, дополнительная оптика и современные колеса с отрицательным развалом. Сейчас "Запорожец" продают на немецком сайте.

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