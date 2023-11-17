Комфортабельный гигант: представлен новый семейный кроссовер Nissan (фото)

Новый Nissan Pathfinder подрос до 5,1 м в длину и стал просторнее внутри. Под капотом установлен более экономичный турбомотор.

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировал новый Nissan Pathfinder шестого поколения. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с начала 2024 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер достигает 5,1 м в длину Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Nissan Pathfinder для Китая отличается от "глобальной" версии модели, которую сейчас выпускают в США. Его дизайн выполнен в духе концепт-кара Pathfinder, показанного весной нынешнего года.

Новый Nissan Pathfinder получился элегантнее. У него более плавные линии кузова, широкая хромированная решетка радиатора и продолговатые диодные фары. Кроме того, он несколько крупнее.

На передней панели установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

Габариты Nissan Pathfinder 2024:

длина – 5130 мм;

ширина – 1981 мм;

высота – 1767 мм;

колесная база – 2900 мм.

Большие размеры позволили сделать новый Nissan Pathfinder просторнее. Будут предложены версии на 6 и 7 мест. На передней панели установлены два дисплея.

Модель доступна в версиях на 6 и 7 мест Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Pathfinder для Китая не получил V6 – его оснастили 2,0-литровой 252-сильной турбомочетверкой от Infiniti QX55 и вариатором. Привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan показал дешевый кроссовер за $7800.

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