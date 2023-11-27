Электромобили правят бал: названы лучшие авто года в Европе (фото)

За звание лучшего авто года в Европе поборются семь моделей. Шесть из них являются электромобилями либо доступны в электрических версиях.

Объявлены финалисты конкурса European Car of the Year ("Европейский автомобиль года"). Все они являются электрифицированными. Об этом сообщается на сайте премии.

В общей сложности в финал конкурса European Car of the Year 2024 вышли семь новых моделей. Среди них – четыре "чистых" электромобиля: седан BYD Seal, а также кроссоверы Kia EV9, Renault Scenic и Volvo EX30.

BYD Seal Фото: BYD Auto BMW 5 Series Фото: BMW Kia EV9 Фото: Kia Peugeot e-3008 Фото: Stellantis Renault Scenic Фото: Renault Toyota C-HR Фото: Toyota Volvo EX30 Фото: Volvo

Кроме того, у двух моделей есть электрические и гибридные версии – это новые BMW 5 Series/i5 и Peugeot 3008/e-3008. А кроссовер Toyota C-HR предложен исключительно в гибридных модификациях.

Победителя огласят 26 февраля 2024 года. Нынешний конкурс является юбилейным, 60-ым, ведь проводят его с 1964 года.

Лучшие авто года в Европе определяет жюри из 59 автожурналистов, представляющих 22 страны (в 2022 году из жюри исключили представителей РФ). В прошлом году победителем конкурса стал кроссовер Jeep Avenger, также доступный в гибридной и электрической версиях.

К слову, недавно назвали и финалистов премии North American Car of the Year ("Североамериканский автомобиль года").

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