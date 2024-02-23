Британцы показали брутального электрического конкурента "Гелендвагена" (фото)

Новый Ineos Fusilier — 4,7-метровый электрический внедорожник с классическим граненым дизайном. Запас хода автомобиля будет достигать 400 км.

Британская компания Ineos расширяет свой модельный ряд. К внедорожнику Grenadier присоединился его электрический младший брат Fusilier. Его начнут производить с 2027 года в Австрии, а пока что в Великобритании состоялась презентация модели. Об этом сообщается на сайте Ineos.

Новый Ineos Fusilier достигает около 4,7 м в длину. Основными его конкурентами будут электрический "Гелендваген", новый Rivian R2 и Jeep Recon.

Внедорожник предложат в электрических версиях Фото: Ineos

Как и Grenadier, внедорожник отличается угловатым дизайном, однако не так похож на классические Land Rover. У него высокая оконная линия, массивные бамперы и короткие свесы кузова.

С общим брутальным стилем контрастируют круглые фары и фонари. Дверь багажника выполнена распашной.

Салон Ineos Fusilier не показали, также пока держат в секрете характеристики внедорожника. Известно лишь, что электрокар предложат в двух версиях с двумя моторами и полным приводом.

Задние двери выполнены распашными Фото: Ineos

Стандартный электромобиль Ineos Fusilier сможет проехать около 400 км без подзарядки. Также готовят версию с бензиновым мотор-генератором: у нее запас хода на электротяге составит 270 км, но она сможет проехать дольше на бензине.

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