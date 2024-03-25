30 новинок за 3 года: Nissan готовит кардинальное обновление модельного ряда (видео)

Nissan готовит 16 новых электрифицированных моделей и 14 — с двигателями внутреннего сгорания. Среди них будут новые Nissan Leaf, Patrol, Micra и Navara.

Nissan планирует обновить фактически всю свою линейку. До 2027 года дебютируют три десятка новых моделей. Об этом было заявлено во время презентации новой стратегии, сообщает официальный сайт Nissan.

Новый Nissan Patrol Фото: Nissan

Новые модели должны позволить увеличить объемы продаж Nissan на миллион авто в год. Заявлено, что 16 из них будут электрифицированными, а 14 — будут иметь двигатели внутреннего сгорания.

Электрический купе-кроссовер Nissan Фото: Nissan

Благодаря унификации электрических моделей их себестоимость планируют снизить на 30%. Также было заявлено об акценте на модели для региональных рынков: в частности, презентуют 6 Nissan для Европы, 7 — для Северной Америки и 8 — для Китая.

Кроме того, в Nissan планируют развивать систему полуавтономного движения ProPilot. А еще анонсированы новые модели с гибридными установками e-Power.

Новые Nissan и Infiniti показали в коротком видео и часть моделей распознается. В частности, там присутствуют уже представленные недавно Nissan Kicks и Infiniti QX80, будущие Nissan Patrol и Navara, а также электромобили Nissan Leaf и Micra. Кроме того, можно увидеть электрические купе-кроссовер Nissan и седан Infiniti.

Ранее стало известно, что Nissan вскоре прекратит выпуск культовой модели GT-R.

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