Понятно современникам: в Софии Киевской презентовали новый перевод Библии на украинский язык

Все предыдущие переводы Библии были осуществлены задолго до сегодняшнего дня, поэтому их было трудно понять современному поколению.

В Национальном заповеднике "София Киевская" презентовали современный перевод Библии на украинский язык. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Многолетний труд переводчиков, редакторов, языковедов, отечественных и зарубежных ученых-библеистов стал тем наследием, которым должно вдохновляться все украинское общество, отметил митрополит Киевский и всея Украины, настоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Мы ждали этого 25 лет, четверть века... Предыдущие переводы также не делались быстро, потому что это фундаментальный труд, который должен быть воспринят всеми церквями, религиозными организациями. Это должен был быть настоящий перевод, чтобы им пользовались, читали и вдохновлялись", — подчеркнул он.

Как заверил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, Министерство культуры будет продолжать деятельность, направленную на поддержку украинских церквей на территории нашей свободной независимой Украины.

"Политика государства никогда не была разделена с желаниями общества... Пусть Господь помогает нам в том, чтобы вместе достичь нашей величественной цели — одержать победу над врагом и утвердить на всей территории Украины слово Божье на украинском языке", — подчеркнул он.

Украинское Библейское общество — что известно

Украинское Библейское общество — межконфессиональная христианская организация, целью которой является перевод, печатание и распространение Библии на украинском языке и языках нацменьшинств, проживающих на территории Украины. В состав Общества входят 21 ведущая украинская церковь православного, католического и протестантского вероисповедания и Отделение религиоведения Института философии им. Григория Сковороды НАНУ.

В министерстве отмечают, что сделать современный перевод Библии на украинский язык было одной из основных задач Украинского Библейского общества.

Напомним, Фокус сообщал, что древнейшую, почти полную Библию на иврите выставят на аукцион.

Ранее Фокус писал о доказательствах существования библейской Вавилонской башни.

А еще Фокус вспоминал, как карманная Библия остановила пулю еще во время Гражданской войны в США.