Когда украинцы получат самую быструю в мире мобильную связь: названы главные условия

5G — самый современный стандарт мобильной связи в мире со скоростью до 432,5 Мб/с, который уже доступен жителям многих стран, но в Украине его все никак не могут внедрить.

Внедрение технологии 5G в Украине готовится уже давно, но до сих пор готовится на начальной стадии. Представитель мобильного оператора "Киевстар" рассказал порталу DEV.ua, какие условия нужно выполнить, чтобы украинцы получили доступ к передовой технологии сотовой связи.

Отметим, что 5G на сегодняшнее время — самый современный и самый быстрый из действующих стандартов сотовой связи в мире. Так, жители Южной Корее уже пользуются мобильным интернетом, скорость которого составляет 432,5 Мб/с. А в Сингапуре и Бразилии скорость интернета достигает 376, 8 и 346,4 Мб/с соответственно.

По состоянию на сегодня уже целый ряд стран пользуется скоростным интернетом 5G Фото: Statista.com

Почему 5G до сих пор нет в Украине

"Хотя государство демонстрирует готовность, рассматривая вопрос о выделении новых частотных диапазонов для операторов мобильной связи, существуют определенные проблемы, которые необходимо решить", — говорят в офисе "Киевстар".

Для полноценного внедрения 5G государству необходимо сначала утвердить план использования радиочастотного спектра и провести аукцион по продаже частот. До этого момента внедрение может происходить только в рамках пилотных проектов с ограниченным количеством базовых станций и временем тестирования.

В одном из основных частотных диапазонов для технологии 5G — диапазоне 3500 МГц — в настоящее время имеется свободный спектр в 400 МГц, который может быть выставлен на аукцион для операторов мобильной связи. Однако аукцион может состояться только после утверждения постановлением КМУ нового "Плана распределения и использования радиочастотного спектра в Украине". Этот план предусматривает выделение диапазонов 3500 МГц и 700 МГц для внедрения 5G. Отраслевому регулятору, НКЭС, также необходимо подготовить условия аукциона и организовать его проведение.

Диапазон 700 МГц имеет особое значение, поскольку обеспечивает непрерывное покрытие 5G и подходит для совершенствования как 5G, так и 4G. Однако в настоящее время этот спектр занят цифровыми и военными службами, что усложняет организацию аукциона на эти частоты. Для освобождения спектра необходимо провести большой объем работ, таких как конверсия, исследовательские работы и определение доступных полос спектра. Также нужно определить и утвердить решением КМУ условия аукциона и начальную цену лотов спектра.

"Стоит отметить, что в Украине наблюдается дефицит операторского спектра по сравнению со странами ЕС, но есть свободные частотные ресурсы в диапазонах 2300 МГц и 2600 МГц, которые могут быть эффективно использованы для развития мобильной связи", — уточнили в офисе мобильного оператора.

Кроме того там рассказали, какие шаги уже предприняли и предпринимают для внедрения технологии 5G в Украине. На начальном этапе планируется использовать архитектуру NSA, которая не требует замены SIM-карт и позволяет быстро развернуть сеть, подключившись к существующей сети 4G. "Киевстар" активно готовит все сегменты своей сети, включая транспорт, опорные сети, RAN-сети и дополнительные сервисы. Однако весь процесс может занять несколько лет, прежде чем 5G будет полностью внедрен в стране.

Как 5G cобираются внедрять в Украине

Но вопреки этим обстоятельствам, украинский регулятор рассматривает возможность запуска пилотного проекта 5G в исторических центрах пяти крупнейших городов Украины. Условия пилотного проекта, включая выдачу спектра, лицензий на оборудование и его сертификацию, а также географическое покрытие и доставку оборудования, в настоящее время обсуждаются с операторами мобильного рынка и поставщиками оборудования 5G.

Стоимость внедрения сети 5G включает в себя две основные составляющие: получение лицензии на спектр и технологические аспекты. Расценка лицензии пока неизвестна, так как оценка стартовой стоимости диапазонов 5G не проводилась. Подход к лицензированию в Украине еще предстоит определить: будет ли он относительно дорогим с меньшими условиями развертывания или относительно дешевым с более жесткими условиями развертывания. Технологическая часть включает обязательные затраты на модернизацию основных элементов сети, а также затраты на транспортную сеть и сеть RAN, которые зависят от планов оператора по покрытию и количества базовых станций. 5G требует значительного уплотнения сети, что приводит к увеличению затрат операторов на развертывание, которые, по оценкам, достигнут сотен миллионов долларов в первые три года внедрения.

Технологии 5G в Украине: с чего все начиналось

17 мая 2019 года действующий тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внедрении мобильной связи 5G в Украине. В документе также был график, согласно которому запустить мобильную связь пятого поколения в стране должны были в 2020 году.

"Пятое поколение. Еще в Европе нет, а мы двигаемся вперед", — отметил тогда лидер Украины.

Уже в начале августа 2020 года в Киеве прошел первый митинг против 5G связи. Десятки людей вышли на митинг на Крещатик под стены Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи. В частности активисты были возмущены тем, что вопросы увеличения электромагнитного облучения рассматриваются Комиссией без широкого обсуждения с обществом. Отметим, что в 2020 году, несмотря на существующую программу внедрения, связь пятого поколения в Украине так и не появилась.

В феврале 2021 года глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Фокусу заверил, что его ведомство уже запустило научно-исследовательскую работу по 5G и начало подготовительную деятельность по распределению 700-го диапазона.

"Но мы не считаем, что 5G нужно срочно строить. Мы пока "чиним" 4G, бегаем с ведрами и тряпками, моем вышки, а 5G развиваем потихоньку. В общем, мыслим глобально, действуем локально", — сказал тогда чиновник.

В ноябре этого же года Михаил Федоров сделал второе заявление о связи пятого поколения и сказал, что первые 5G-вышки в Украине появятся уже в конце 2021 года.

"Уже в следующем году мы планируем разворачивать экспериментальные зоны, чтобы можно было протестировать 5G с разными операторами. Это будут физические территории", — сказал тогда глава профильного министерства.

Отметим, что связь пятого поколения не была внедрена и в 2021 году. 4 августа Кабинет министров перенес внедрение сети 5G в Украине с октября 2021 на февраль 2022 года. Минцифры попросило на четыре месяца перенести выдачу лицензий операторам, потому что не хватило бюджета на подготовку сети пятого поколения. Однако в этом месяце внедрению связи пятого поколения помешало полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину.

А в конце января 2023 года стало известно, что дроны компании BT будут раздавать 5G-интернет. Беспилотник со специальной антенной сможет обеспечить качественное покрытие мобильным интернетом и связью площадь более 15 км. Пока что инженеры активно тестируют саму антенну, которая может разделять и управлять лучами в 500 направлениях.