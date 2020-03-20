НБУ запретил банкам вводить любые ограничения по депозитам

Экономика
Никаких ограничений на работу банковской системы нет

Национальный банк ввел антикризисные меры на период карантина из-за коронавируса. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге.

Эти меры реализуются по пяти направлениям.

  1. Кредиты. "Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина", - сказал Смолий.
  2. Депозиты. "Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, срок которых истек. Если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно". По словам Смолия, за последние 10 дней почти нет оттока депозитов
  3. Работа банковской системы. "Мы ввели новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности".
  4. Валюта. "Это самый актуальный вопрос. Мы присутствуем на валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы уже обеспечили подкрепление касс банков евро", – отметил глава НБУ.
  5. Платежи. "Мы будем стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи".

Смолий подчеркнул, что не вводится никаких ограничений на работу банковской системы.

Как ранее сообщал Фокус: