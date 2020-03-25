Boeing рассчитывает к маю возобновить производство 737 MАХ, – Reuters
Компания Boeing готовится к маю возобновить производство самолетов модели 737 MАХ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в компании.
Она уже, якобы, сообщила некоторым своим поставщикам, чтобы те были готовы предоставить детали в апреле. Изначально планировалось возобновить выпуск 737 MАХ именно в апреле, но из-за коронавируса процесс отложен еще на месяц.
Компания рассчитывает, что в середине 2020 года авиационные власти разрешат эксплуатацию Boeing 737 MAX.
Boeing прекратила производство 737 MАХ в январе нынешнего года. Полеты лайнеров этой модели были запрещены авиационными регуляторами в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии, унесших жизни 346 человек.
Финансовый директор Boeing Грег Смит заявил, что компания "очень медленно, методично и системно" подойдет к возобновлению производства и поставок самолетов клиентам. "Приоритетным для нас будет возобновление полетов наших клиентов", – сказал он. При этом компания хочет прежде всего выполнить уже имеющиеся заказы, количество которых за время простоя достигло 400.
23 марта из-за коронавируса Boeing остановил работу на своих заводах в штате Вашингтон. Компания сообщала о десятках случаях заражения на производственных объектах. Один сотрудник там скончался от COVID-19.
Ранее сообщалось, что проблемы с 737 MAX обойдутся Boeing по меньшей мере в $18,7 млрд. Потери включают $8,3 млрд в качестве компенсации заказчикам и $6,3 млрд в виде расходов на модернизацию самолетов. Еще $4 млрд сама корпорация заложила на расходы сверх бюджета на сборку 737 MAX после возобновления их эксплуатации.
Как ранее сообщал Фокус:
- Британская авиагруппа IAG (авиакомпании British Airways, Iberia и Aer Lingus) собирается подписать контракт на покупку 100 Boeing 737 MAX.
- Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет.
- Совокупный размер компенсаций, которые Boeing будет вынужден выплатить авиакомпаниям за привязанные к земле самолеты 737 МАХ, может превысить $8 млрд.
- Работники Boeing нелестно отзывались о самолете 737 MAX задолго до катастроф.