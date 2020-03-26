Предлагаемый пересмотр бюджета сделает невозможной земельную реформу, – Милованов

Предлагаемое правительством сокращение расходов госбюджета в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, сделает невозможным проведение земельной реформы. Об этом экс-министр экономики и аграрной политики Тимофей Милованов написал в Facebook.

"В результате таких изменений земельной реформы больше не будет. А если будет, то не для людей и мелких фермеров, а для крупных компаний, у которых есть деньги во время кризиса", - написал он.

Милованов отметил, что предлагается отменить возмещение процентов по кредитам на покупку земли и финансирование фонда гарантирования кредитов для покупки земли. Это означает, что финансовой поддержки для фермеров при запуске рынка земли (если он вообще теперь произойдет) не будет.

Также планируется отменить всю поддержку сельхозпроизводителям. А именно программы поддержки животноводства, развития садоводства, фермерских хозяйств, возмещение расходов на покупку техники (автоматически уменьшается поддержка промышленности).

Обнуляются расходы на инвентаризацию земли (это вообще одна из предпосылок запуска рынка земли и борьбы с коррупцией в агросекторе).

Не будет денег на профилактику заболеваний животных и препараты для исследования этих заболеваний.

"И наконец отменяется финансирования Фонда национального богатства который должен наладить контроль за государственными предприятиями, которые не будут приватизироваться. То есть, коррупция в этих предприятиях будет продолжаться", - подчеркнул Милованов.

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