124 млрд грн для стабилизационного фонда. Как Кабмин предлагает переписать госбюджет

Кабмин направил руководству парламента предложения относительно изменений расходной части госбюджета-2020.

По планам правительства расходы государственного бюджета могут увеличиться на 86 млрд грн до 1270,3 млрд. При этом финансирование ряда министерств будет существенно сокращено. Также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 млрд грн, предназначенный для преодоления последствий коронавируса.

По данным ЭП, потери министерств могут быть такими.

Минэкономики – сокращение расходов на 5,7 млрд грн за счет расходов на поддержку с/х производителей, создания фонда национального богатства, фонда частичного гарантирования кредитов и других программ.

Минобразования – сокращение на 7 млрд грн за счет субвенций на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" и социальную защиту отдельных категорий педагогов, а также расходов на президентский образовательный фонд и фонд развития учебных заведений.

Минкультуры – сокращения на 7 млрд. Из них наиболее крупные: 940 млн грн – расходы, связанные с подготовкой и участием спортсменов в спортивных мероприятиях, 750 млн грн – финансирования Общественной телерадиокомпании, 750 млн грн – поддержка кинематографа, 623 млн грн – средства на предоставление грантов Украинского культурного фонда, 500 млн грн – средства на строительство музеев Голодомора и Революции Достоинства

Министерство развития общин и территорий – сокращения почти на 13 млрд грн в основном за счет расходов регионального развития.

"Укравтодор" – сокращение с 76,5 млрд грн до 57,7 млрд.

При этом Министерству финансов предложено увеличение с 187,6 млрд грн до 314 млрд. Главная причина роста – создание Стабилизационного фонда в 124 млрд грн.

Расходы на обслуживание государственного долга вырастут на 3,3 млрд грн.

Минсоцполитики – увеличиваются расходы с 294 млрд грн до 302 млрд. Почти на 20 млрд грн увеличивается дотация Пенсионному фонду, но сокращаются расходы на выплату льгот и субсидий.

Расходы Минздрава остаются практически на прежнем уровне.

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения госбюджета-2020.

Заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что показатели, которые были предложены правительством, не являются реалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях просто невозможны. Он также отметил, что ряд положений никак не касаются мер по противодействию эпидемии коронавируса.

"В итоге было предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами изменения и вынесут их на рассмотрение Верховной Рады", – добавил Железняк.

Предлагаемое правительством сокращение расходов госбюджета в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, сделает невозможным проведение земельной реформы. Об этом заявил экс-министр экономики и аграрной политики Тимофей Милованов.

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