Без принятия "антиколомойского" закона получение кредита МВФ остается невозможным, – Марченко

Дальнейшие переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по программе сотрудничества невозможны без голосования во втором чтении за "антиколомойский" законопроект. Об этом во время заседания финансового комитета ВР заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Украинская правда".

"Мы получили сообщение, что без голосования за этот законопроект дальнейшие переговоры с МВФ невозможны", – сказал он.

Министр сообщил, что Украина обсуждает с МВФ программу финансирования Stand-by на 1,5 года. Сумма финансирования – 5 млрд долларов в течение 2020–2021 годов.

Напомним, 7 мая стало известно, что Украина и МВФ отложили подготовку к ранее предварительно согласованной трехлетней программе расширенного финансирования EFF и готовят 18-месячную программу Stand-by. Получить средства по этой программе проще, но остается обязательное условие – принятие "антиколомойского" закона, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка и национализированных банков.

Депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект "антиколомойского" закона на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады 13 мая.

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