Верховная Рада рассмотрит "антиколомойский" законопроект 13 мая, – СМИ

В повестку дня заседания планируют включить 26 пунктов

Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 13 мая. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источник в руководстве парламента. Депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект "антиколомойского" закона.

Всего же в повестку дня планируют включить 26 пунктов, среди них такие законопроекты:

№2571-д – "антиколомойский";

№3329 – относительно освобождения от налогообложения доходов медицинских работников, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания COVID-19;

№3415 – о внесении изменений в регламент ВР по особой процедуре рассмотрения законопроектов во втором чтении;

№2398-д – об оборонных закупках;

№3383 – о внесении изменений в процессуальные кодексы, связанных с карантином;

№3354 – об усилении административной ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты или члена Счетной палаты;

№2207 – об управлении бытовыми и другими отходами;

№3105 – о совершенствовании правовых основ деятельности Национальной гвардии;

№3322 – относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления карантина;

№3355 – о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" относительно уточнения перечня субъектов декларирования.

Проект повести опубликовал депутат Александр Качура.

Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.

В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.

От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.

Как ранее сообщал Фокус: