Президент одобрил. Премьер Шмыгаль — о новом энергобалансе и тарифах на электроэнергию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетический баланс утверждался в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, его и председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса.

Об этом он сказал во время заседания Комитета.

По его словам, энергетический баланс в Украине на сегодняшний день надежный, отвечает требованиям и соответствует ситуации.

"Баланс абсолютно надежный, отвечает отрасли... У президента нет никаких замечаний. Он к нашей работе относится с уважением", – сказал Шмыгаль.

Читайте также: В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

По его словам, стоимость электроэнергии для населения не изменится.

"Мы не собираемся в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор. Он тоже утвержден с президентом", – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр говорит, что в новом балансе сокращения предусмотрены во всех направлениях.

Он объяснил это тем, что из-за кризиса общее потребление сократилось на 9%. Однако "Энергоатом", по его словам, не ущемлен. Ни одна из АЭС не выводит реакторы, чтобы преодолеть кризис, запланированые ремонты перенесены с осени на весну.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает с 1 января 2021 года отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт*ч электроэнергии в месяц. В то же время и.о министра энергетики Ольга Буславец заявила, что цена электроэнергии для населения останется неизменной.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. При этом, по состояние на 5 мая, на атомных электростанциях Украины работали только 10 из 15 энергоблоков. Часть из них вывели в резерв, а остальные ремонтируют.

В связи с этим 97 нардепов обратились к премьеру Денису Шмыгалю. Они попросили не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.