Солидный стаж не спасет: почему работающие пенсионеры в Украине получают мало и как это изменить

В Украине граждане, вышедшие на заслуженный отдых, имеют право продолжать работать и получать и пенсию, и зарплату. Обескровленной войной экономике даже лучше, чтобы пенсионеры продолжали трудовую деятельность. Однако увеличение стажа только при определенных условиях может повлиять на размер пенсии.

В 2023-м право на пенсию по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет. Возраст выхода на заслуженный отдых зависит от приобретенного страхового стажа — 30, 20 и 15 лет соответственно, который постепенно будет расти. Отдельным категориям граждан могут назначать пенсии до достижения 60-летия. Например, это лица, которые были задействованы на работах с вредными и тяжелыми условиями, матери детей с инвалидностью, участники боевых действий и др. При этом они могут продолжать работать (кроме позиций с вредными условиями труда для пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых по выслуге). Фокус исследовал, как начисляются пенсии тем, кто продолжает работать уже во время получения заслуженной пенсии.

Оформить статус: как выйти на пенсию в 2023 году

54-летняя Любовь Николаевна в этом году вышла на пенсию на льготных условиях. Говорит: оформление этого статуса в 2023-м — задача не из легких.

"Это был январь — февраль, когда частыми были сигналы тревоги и отключения света. Очередь в управлении ПФУ в райцентре приходилось занимать утром с надеждой, что к вечеру удастся попасть к специалисту, ведь во время сигналов тревоги и отсутствия света прием не проводился. По номеру телефона фонда дозвониться не удалось, записаться на определенное время на прием через приложение — тоже. Очереди были огромными, ведь в одном кабинете объединены оформление пенсий, субсидий, выплат на погребение. Проблема была с трудовой книжкой, поскольку не было печати заведения при зачислении на работу и записи о переименовании заведения. Поэтому приходилось по несколько раз возвращаться и снова занимать очередь. И все же через 2 месяца походов пенсию оформила", — рассказала Любовь Николаевна Фокусу .

В этом году перерасчет пенсий работающим пенсионерам провели в апреле. Повышение произошло автоматически Фото: pexels.com

Она продолжает работать, однако перерасчета, то есть повышения выплаты, учитывая дополнительный стаж, пока не получала. В отличие от 66-летнего Анатолия, который уже шесть лет — работающий пенсионер. В апреле этого года ему пересчитали пенсию.

В этом году под перерасчет подпали только те работающие пенсионеры, вышедшие на заслуженный отдых за выслугу лет, которые достигли пенсионного возраста

"Никуда не обращался — повышение произошло автоматически", — говорит он Фокусу. В этом году всем работающим пенсионерам провели перерасчет 1 апреля 2023 года. Так, выплаты автоматически пересчитали тем, кто:

после назначения или предыдущего перерасчета выплаты продолжали работать и на 1 марта 2023 года приобрели 24 месяца страхового стажа;

отработали менее 24 месяцев, но от назначения или предыдущего перерасчета прошло два года.

При этом работающим пенсионерам, которые получают пенсию за выслугу лет, такой перерасчет был проведен только в случае, если они достигли пенсионного возраста — 60 лет .

Дольше работаешь — выше пенсия: действительно ли выплаты должны расти

Порядок проведения перерасчета пенсий людям, которые продолжают работать, в Украине определен частью 4 статьи 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и постановлением правления ПФУ от 18.05.2018 № 10-1, рассказал Фокусу Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw".

"Согласно части 3 статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае, если пенсия назначена по нормам этого Закона и застрахованное лицо после назначения пенсии продолжает работать, производится перерасчет пенсии с учетом страхового стажа после назначения пенсии. Каждый последующий перерасчет производится не ранее, чем через два года после предыдущего перерасчета с учетом страхового стажа после назначения пенсии", — пояснил эксперт.

Размер повышения пенсий после перерасчета зависит от того, какой страховой стаж уже имеет человек и от уровня его зарплаты. "Перерасчет уже назначенной пенсии производится из заработной платы, с которой исчислена пенсия, но если полученная заработная плата снижает коэффициент заработной платы, которая берется для исчисления пенсии, то применяется тот показатель, с которым лицо выходило на пенсию. Поэтому здесь определяющим моментом является размер заработной платы, которую получает пенсионер", — сказала Фокусу Елена Воронкова, адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича.

Год работы позволяет увеличить пенсию лишь на более чем одну сотую процента Фото: pexels.com

Коэффициент стажа не существенно влияет на выплаты. "Он также увеличивается в связи с продолжением трудовой деятельности пенсионера и также влияет на пенсию, но за один год работы коэффициент увеличивается на более одной сотой процента", — пояснила юрист.

Таким образом, продолжение трудовой деятельности после назначения пенсии существенно повлияет на размер выплаты только в том случае, если лицо за этот период официально получает заработную плату, которая превышает средние показатели по стране, отметила Елена Воронкова.

Дефицит кадров и дырявый ПФУ: почему Украине выгодно стимулировать пенсионеров дальше работать

Были ситуации, когда пожилых людей принудительно отправляли на пенсию, чтобы обеспечить рабочими местами молодежь, говорит Фокусу ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина. В СССР, например, работающие пенсионеры не получали выплат. Сейчас это практикуют в некоторых европейских странах, продолжает эксперт. Однако в наших экономических условиях это нецелесообразно. По словам собеседницы Фокуса, из — 9 млн плательщиков ЕСВ 2,5 млн человек — работающие пенсионеры, которые, по сути, сами себя содержат, ведь платят за себя единый соцвзнос.

Работающий пенсионер может увеличить свою пенсию только при условии, что официально будет получать зарплату, большую, чем средняя по стране

"Сейчас не отправляют [принудительно на пенсию], потому что Пенсионный фонд дефицитный, — продолжает эксперт. — Плюс проблема на рынке труда — не хватает кадров, особенно квалифицированных. На рынке труда сейчас условия диктуют работники, а не работодатели. Это объясняется объективными обстоятельствами — много людей выехали за границу, многие на фронте, демографическая ситуация непростая. То, что наши работающие пенсионеры получают пенсию — это очень хорошо".

Чтобы стимулировать трудовую активность населения как можно дольше, государство должно предоставлять возможность работающему пенсионеру увеличивать свои выплаты, ведь это уменьшает нагрузку на ПФУ — с одной стороны, и позволяет ему не скатиться до нищенства, убеждена эксперт Центра Разумкова.

Пенсионеры в Украине получают небольшую доплату за сверхурочный стаж — иногда до 50 грн Фото: pexels.com

Увеличить выплаты работающим пенсионерам возможно. Адвокат Елена Воронкова обращает внимание на то, что отечественное законодательство предусматривает доплату к пенсии за сверхнормативный стаж — мужчинам за более 35 лет, а женщинам — за более 30 лет.

"В таком случае пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии. Но здесь существует определенное ограничение прав пенсионеров, поскольку такая доплата не может быть больше 1% минимального размера пенсии по возрасту. При этом, этот процент исчисляется не из размера минимальной пенсии, определенном на тот год, в котором производится перерасчет, а из размера минимальной пенсии, определенной в том году, в котором лицо выходило на пенсию, и реальный размер такой доплаты составляет иногда 40-50 грн", — пояснила собеседница издания.

В доплате за сверхурочный стаж следовало бы учитывать процент с минимальной пенсии на момент перерасчета, а не назначения выплаты, говорят юристы

Поэтому не лишним было бы обновить механизм начисления такой доплаты, в частности, учитывать процент с минимальной пенсии на момент перерасчета такой пенсии, убеждена адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича.

"А еще лучше, чтобы такой 1% брался из реального размера пенсии, без ограничения показателя для его исчисления минимальным размером пенсии. Или же брался больший процент для вычисления доплаты за сверхнормативный стаж. Поскольку только такой механизм перерасчета пенсий работающим пенсионерам сможет увеличить размер пенсии более-менее адекватно реальной рыночной ситуации", — подчеркнула Воронкова.

Балльная система индексации и накопительные пенсии: в каких еще изменениях нуждается Украина

В Кабмине в следующем году планируют провести индексацию всех пенсий по новой балльной системе. Она предусматривает, что взносы в ПФУ будут пересчитаны в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если взносы платились с зарплаты, которая является средней по стране, — пенсионер получит 10 баллов, выше средней 12, меньше — 8 баллов. По замыслу, эти баллы ежегодно будут перечисляться обратно в пенсию, в соответствии с актуальной средней заработной платой.

Введение балльной системы выровняет выплаты для тех, кто вышел на заслуженный отдых давно, и тех, кто недавно Фото: pexels.com

"Если будет так, то в корне изменится логика формирования механизма индексации и по большому счету не будет иметь значения, работающий пенсионер или нет. Ведь правительство хочет брать на соответствующую дату проведения индексации общий стаж человека и переначислять ему пенсию, независимо от того, когда он вышел на пенсию, исходя из данных последнего года", — заметил Фокусу экономист Олег Пендзин.

Впрочем, пока не обнародовано соответствующее постановление, точно не известно, изменения коснутся всех или исключительно неработающих пенсионеров, говорит он. Кроме того, вызывает сомнение финансовая возможность правительства обеспечить повышение выплат по новой системе.

"Бонусная система — неплохая идея, — убеждена Ольга Пищулина. — Но неизвестно, какой вес баллов в деньгах. Предполагается существенное повышение пенсии. Но возникает вопрос: откуда деньги? У нас плательщиков ЕСВ и пенсионеров не 1:1 — пенсионеров больше".

По ее мнению, такие меры — "косметические, создают иллюзию реформирования". Вместо этого следует стимулировать экономику — без ее запуска достичь высоких пенсий не удастся, убеждена специалист.

Для реального повышения пенсий в Украине изменения механизма индексации недостаточно — правительство должно стимулировать экономику, считают специалисты

Также опрошенные Фокусом эксперты напомнили о необходимости введения второго уровня пенсионной системы — обязательного пенсионного накопления.

"Нужно введение накопительной системы, поскольку так каждый человек будет постепенно откладывать средства себе на пенсию, которые будут приумножаться благодаря его усилиям, а не зависеть от минимальных гарантий государства", — сказал Шабельников.