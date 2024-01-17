Энергосистема выстоит: почему РФ не сможет устроить новый блэкаут в Украине

По словам министра энергетики Германа Галущенко, Украина накопила энергоресурсов, поэтому часть зимы страна прошла успешно.

ВС РФ продолжают наносить удары по украинским энергетическим объектам и пытаются разрушить генерацию на прифронтовых территориях. Но эффективная система ПВО и меры, с помощью которых была усилена физическая защита энергообъектов, не позволяют россиянам нанести весомый урон энергосистеме. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что сейчас у Украины есть запасы топлива для прохождения зимнего периода. Однако стране нужно пополнять резервы, чтобы лучше подготовиться к повторным массированным атакам российской армии.

"У нас достаточно запасов угля, газа и ядерного топлива. И это дает нам уверенность сказать, что мы прошли половину зимы и выстоим до ее конца", — подчеркнул министр.

Как объяснил Галущенко, запас прочности появился после самой масштабной ремонтной кампании на энергообъектах, которая происходила весной и летом 2023 года.

"По состоянию на сегодняшний день система стабильна, в частности благодаря и партнерам, их поддержке и нашим совместным усилиям", — отметил Герман Галущенко.

Удары по энергосистеме: возможен ли новый блэкаут

По словам главного диспетчера "Укрэнерго" Виталия Зайченко, нет никаких гарантий того, что в Украине больше не будет отключений электричества. Он отметил, что война продолжается и российские оккупанты не отказываются от террора.

"Мы видим, что идет поставка вооружения из Северной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов "за скобки", то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", — заявил Виталий Зайченко.

Напомним, 16 января сообщалось, что ракетные удары по энергетическим объектам в Украине могут вызвать сложности, о чем предупредил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Как рассказал специалист, в таком случае придется воспользоваться аварийной помощью Евросоюза, но страны Европы могут дать небольшие объемы тока, их не хватит, если в энергосистеме будет значительный дефицит.

Также ранее Фокус писал о схеме хищения электроэнергии, нанесшей ущерб "Укрэнерго" в 716 млн грн.