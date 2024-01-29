Пенсии в Украине с 1 февраля: каких изменений ждать получающим выплаты

Под конец февраля станет известен точный процент индексации пенсии. Ранее в Министерстве социальной политики говорили, что индексация пенсий будет на уровне 13%.

С 1 января 2024 года некоторые виды пенсионных выплат в Украине увеличились, поскольку были пересмотрены прожиточные минимумы для разных категорий граждан. Индексация пенсий запланирована на март, поэтому Фокус решил выяснить, будут ли какие-то изменения в пенсионных выплатах украинцев в феврале.

Пенсии с 1 февраля

По состоянию на 1 февраля, минимальная пенсия будет оставаться на уровне 2 361 гривны, тогда как максимальная пенсия будет — 23 610 гривен. В то же время украинцы могут рассчитывать на различные надбавки к своим пенсиям. По данным Пенсионного фонда, сейчас эти доплаты таковы:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Индексация пенсий 2024

Также в феврале правительство обещает рассчитать размер индексации пенсий, которая состоится 1 марта 2024 года. По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак ожидается, что пенсионные выплаты граждан увеличатся на 13%.

"Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля", — отметила она.

Как объяснила Марчак, таким образом пенсионеров защитят от негативного влияния инфляции.

В целом ожидается, что пенсии будут пересчитаны трижды — в январе, марте и июле. Так, в январе пенсии уже увеличились у тех, кто получал минимальную и максимальную пенсию. Также в январе и июле будут пересчитаны выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин). После этого минимальная пенсия для этих категорий сначала вырастет до 2 840 гривен, а позже — до 3,2 тысячи гривен.

А в марте состоится плановая индексация пенсий, которую хотят провести по бальной системе. Таким образом правительство хочет уравнять выплаты граждан, вышедших на пенсию в разное время. После индексации в 2024 году средняя пенсия должна повыситься до 6 тысяч гривен.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович 24 января рассказала, что украинцам не стоит переживать из-за возможных задержек в выплатах пенсий. По ее словам, в бюджете хватает денег на все социальный выплаты.

"Наш бюджет прогнозируемый, в нем заложены средства для индексации пенсий", — подчеркнула она.

Напомним, недавно Пенсионный фонд Украины (ПФУ) показал, какая средняя пенсия в разных регионах страны. Также в Министерстве социальной политики рассказали, как можно оформить пенсию из-за границы.