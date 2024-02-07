Украинцам выплатят новую международную помощь: кто сможет получить

Международная организация, которая и раньше финансово поддерживала украинцев, возобновляет начисление новой денежной помощи некоторым гражданам.

Норвежский совет по делам беженцев планирует выплатить украинцам новую денежную помощь в 2024 году. Зарегистрировать на получение выплат можно будет с 9 февраля 2024 года, сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

Отмечается, что претендовать на выплаты могут украинцы, которые живут близко к фронту и те, кто пострадал из-за войны и находится на временно оккупированных территориях. Денежную помощь также могут получить внутренне перемещенные лица.

В то же время семья может претендовать на денежную поддержку только в том случае, если она находится в Украине и не получала финансовую помощь раньше.

Точна сумма выплат пока неизвестна, однако например, в марте 2023 года, Норвежский совет по делам беженцев выплачивал украинцам 6,6 тысячи гривен (по 2,2 тысячи гривен в течение трех месяцев).

Как зарегистрироваться

Регистрация на выплату денежной помощи будет открыта 9 февраля. Зарегистрироваться можно будет до 19 числа по этой ссылке. В организации просят граждан, которые будут подавать заявку, включить услугу GPS.

"В рамках процесса будут проверять ваше местонахождение, поэтому не будет приниматься заявка без точной геолокации", — сказано в сообщении.

Также известно, что украинцам нужно будет сообщать некоторую личную информацию, поэтому нужно подготовить паспорт и ИНН.

"Если ваша заявка на денежную помощь успешна, ваши банковские данные будут переданы финансовым учреждениям для осуществления денежного перевода", — отмечают в Норвежском совете по делам беженцев.

Дополнительные выплаты от ООН: кто получит деньги в 2024 году

Речь о доплатах от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП) ООН. По данным Минсоца, в текущем году на доплаты смогут рассчитывать лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Денежные выплаты им будут предоставляться, если:

они получают менее 3,250 гривны социальных выплат от государства;

они не пользуются помощью от других международных организаций;

они не получают выплаты как внутренне перемещенные лица (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, который определен Министерством реинтеграции).

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, как правительство планирует тратить 50 миллиардов евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility. Также Фокус рассказывал, что американский фонд "Дукат" (Cash For Refugees) выплатит материальную помощь украинским гражданам, которые проживают в Купянском районе Харьковской области.