Украинцам выплатят новую международную помощь: кто сможет получить

Международная организация, которая и раньше финансово поддерживала украинцев, возобновляет начисление новой денежной помощи некоторым гражданам.

Related video

Норвежский совет по делам беженцев планирует выплатить украинцам новую денежную помощь в 2024 году. Зарегистрировать на получение выплат можно будет с 9 февраля 2024 года, сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

Важно

Выплаты для военных: кому положены дополнительные 30 тысяч гривен

Отмечается, что претендовать на выплаты могут украинцы, которые живут близко к фронту и те, кто пострадал из-за войны и находится на временно оккупированных территориях. Денежную помощь также могут получить внутренне перемещенные лица.

В то же время семья может претендовать на денежную поддержку только в том случае, если она находится в Украине и не получала финансовую помощь раньше.

Точна сумма выплат пока неизвестна, однако например, в марте 2023 года, Норвежский совет по делам беженцев выплачивал украинцам 6,6 тысячи гривен (по 2,2 тысячи гривен в течение трех месяцев).

Как зарегистрироваться

Регистрация на выплату денежной помощи будет открыта 9 февраля. Зарегистрироваться можно будет до 19 числа по этой ссылке. В организации просят граждан, которые будут подавать заявку, включить услугу GPS.

"В рамках процесса будут проверять ваше местонахождение, поэтому не будет приниматься заявка без точной геолокации", — сказано в сообщении.

Также известно, что украинцам нужно будет сообщать некоторую личную информацию, поэтому нужно подготовить паспорт и ИНН.

"Если ваша заявка на денежную помощь успешна, ваши банковские данные будут переданы финансовым учреждениям для осуществления денежного перевода", — отмечают в Норвежском совете по делам беженцев.

Дополнительные выплаты от ООН: кто получит деньги в 2024 году

Речь о доплатах от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП) ООН. По данным Минсоца, в текущем году на доплаты смогут рассчитывать лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. Денежные выплаты им будут предоставляться, если:

они получают менее 3,250 гривны социальных выплат от государства;

они не пользуются помощью от других международных организаций;

они не получают выплаты как внутренне перемещенные лица (за исключением тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий, который определен Министерством реинтеграции).

Важно

Сенат хочет запретить соцвыплаты в Украине из средств США: есть ли риски для пенсионеров

Напомним, ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, как правительство планирует тратить 50 миллиардов евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility. Также Фокус рассказывал, что американский фонд "Дукат" (Cash For Refugees) выплатит материальную помощь украинским гражданам, которые проживают в Купянском районе Харьковской области.