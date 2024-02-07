Українцям виплатять нову міжнародну допомогу: хто зможе отримати

Міжнародна організація, яка й раніше фінансово підтримувала українців, відновлює нарахування нової грошової допомоги деяким громадянам.

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Норвезька рада у справах біженців планує виплатити українцям нову грошову допомогу у 2024 році. Зареєструватися на отримання виплат можна буде з 9 лютого 2024 року, повідомляють на сторінці організації в соціальній мережі Facebook.

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Зазначається, що претендувати на виплати можуть українці, які живуть близько до фронту і ті, хто постраждав через війну і перебуває на тимчасово окупованих територіях. Грошову допомогу також можуть отримати внутрішньо переміщені особи.

Водночас сім'я може претендувати на грошову підтримку тільки в тому разі, якщо вона перебуває в Україні й не отримувала фінансової допомоги раніше.

Точна сума виплат поки що невідома, однак наприклад, у березні 2023 року, Норвезька рада у справах біженців виплачувала українцям 6,6 тисячі гривень (по 2,2 тисячі гривень протягом трьох місяців).

Як зареєструватися

Реєстрація на виплату грошової допомоги буде відкрита 9 лютого. Зареєструватися можна буде до 19 числа за цим посиланням. В організації просять громадян, які подаватимуть заявку, увімкнути послугу GPS.

"У межах процесу перевірятимуть ваше місцезнаходження, тому не прийматимуть заявку без точної геолокації", — ідеться в повідомленні.

Також відомо, що українцям потрібно буде повідомляти деяку особисту інформацію, тому потрібно підготувати паспорт та ІПН.

"Якщо ваша заявка на грошову допомогу успішна, ваші банківські дані будуть передані фінансовим установам для здійснення грошового переказу", — зазначають у Норвезькій раді у справах біженців.

Додаткові виплати від ООН: хто отримає гроші у 2024 році

Йдеться про доплати від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ВПП) ООН. За даними Мінсоцу, цього року на доплати зможуть розраховувати особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Грошові виплати їм надаватимуться, якщо:

вони отримують менше 3,250 гривні соціальних виплат від держави;

вони не користуються допомогою від інших міжнародних організацій;

вони не отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (за винятком тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій, який визначено Міністерством реінтеграції).

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Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, як урядпланує витрачати 50 мільярдів євро від Євросоюзу в рамках програми Ukraine Facility. Також Фокус розповідав, що американський фонд "Дукат" (Cash For Refugees) виплатить матеріальну допомогу українським громадянам, які проживають у Куп'янському районі Харківської області.