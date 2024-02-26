Евросоюз недавно оставил Россию в черном списке оффшоров, что украинские эксперты считают очень важным шагом. Между тем FATF продолжила приостановление членства РФ без введения дальнейших ограничительных мер. Что это значит и какие ограничения нужны для реального влияния на страну-агрессора, которая закупает оружие в КНДР и Иране?

Россия находится в черном списке стран, которые не сотрудничают в сфере налогообложения. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии. Оффшорный список Евросоюза — это перечень, определяющий страны, которые могут некачественно относиться к сертификации клиентов и переводов средств. Оффшорные счета могут использовать проблемные клиенты. Такой перечень — это так называемый верхний слой проверки, который дает сигнал к дальнейшему выяснению банками контрагентов.

Поэтому такой перечень является инструментом ЕС в борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств. В него зачисляют страны, которые стимулируют налоговые злоупотребления, размывают налоговую базу членов ЕС. Формирование списка таких юрисдикций позволяет странам ЕС давить на них для проведения реформ.

Как заявили в Еврокомиссии, страны-члены на этот раз удалили четыре юрисдикции — Багамские острова, Белиз, Сейшельские острова и острова Теркс и Кайкос — из перечня ЕС относительно юрисдикций, которые не сотрудничают в налоговых вопросах. Поэтому в нем сейчас остаются 12 юрисдикций, которые не улучшили систему налогообложения или достигли недостаточного прогресса в выполнении предыдущих обязательств. Среди них находится и Россия.

Признание РФ черным офшором в ЕС значительно усложнит редомициляцию, а в некоторых случаях сделает ее невозможной

"На самом деле это очень важный шаг, поскольку РФ введены условия для переноса центров собственности над бизнесами внутрь РФ, чтобы обезопасить владельцев от санкций. Поэтому российские олигархи с Кипра, британских островных территории и из других европейских юрисдикций с мягким налоговым климатом переоформляют собственность на компании в свободных экономических зонах России. Этот процесс носит название редомициляции. Признание РФ черным офшором в ЕС значительно усложнит редомициляцию, а в некоторых случаях сделает ее невозможной. Второй вопрос — это проведение транзакций между материнскими компаниями в европейских юрисдикциях с мягким налоговым климатом с основным бизнесом в РФ, и его кредитование через материнские компании, оно также будет затруднено для россиян", — отметил в комментарии Фокусу Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ.

Список юрисдикций, внесенных в черный список ЕС, готовит Комиссия ЕС на основе рекомендаций Глобального форума ОЭСР Фото: Пресс-служба ОЕСР

История "черного офшорного списка": что это и зачем нужно Европе

Перечень, определяющий юрисдикции, которые не соответствуют международным стандартам налоговой прозрачности и справедливого налогообложения, был создан еще в 2016 году. Попадание в такой перечень списка имеет серьезные последствия для юрисдикций, которые в нем находятся.

"Список юрисдикций, внесенных в черный список ЕС, готовит Комиссия ЕС на основе рекомендаций Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену налоговой информацией. Фактически сюда относятся страны, которые не сотрудничают в вопросах справедливого налогообложения. Список является динамичным и обновляется ежегодно. Юрисдикция, внесенная в черный список ЕС, может быть исключена из него, если она внесет необходимые изменения в свое налоговое законодательство и практику. Для этого страна должна предоставить доказательства того, что она соответствует международным стандартам налоговой прозрачности и справедливого налогообложения. То есть, после того, как страна достигла налоговой справедливости и прозрачности в своем национальном законодательстве, устранила все выявленные недостатки, она исключается из оффшорного списка ЕС", — пояснил Фокусу адвокат, управляющий партнер АО EvrikaLaw, председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников.

После того, как страна достигла налоговой справедливости и прозрачности в своем национальном законодательстве, устранила все выявленные недостатки, она исключается из оффшорного списка ЕС

По словам специалиста, юрисдикция может быть включена в черный список ЕС, если она соответствует одному или нескольким из следующих критериев:

не имеет эффективного обмена информацией о налоговых вопросах с ЕС;

не внедряет минимальные стандарты ОЭСР по противодействию размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (BEPS);

позволяет использовать свои налоговые правила для избежания налогообложения компаниями или физическими лицами, которые являются резидентами ЕС;

не соблюдает правила прозрачности финансовой отчетности и бенефициарного владения.

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На сегодня вместе с РФ в "черном списке ЕС" находятся:

Американское Самоа;

Ангилья;

Багамские острова;

Британские Виргинские острова;

Коста-Рика;

Фиджи;

Гуам;

Маршалловы острова;

Палау;

Панама;

Самоа;

Тринидад и Тобаго;

Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова США и Вануату.

РФ страдает от мер по усилению контроля за трансграничными операциями с юрисдикциями, внесенными в "черный список"

Сложности для агрессора: какими могут быть последствия пребывания РФ в "черном списке" ЕС

Известно, что Евросоюз составляет перечень юрисдикций, не сотрудничающих в вопросах налогообложения, на основании внимательного наблюдения, мониторинга, анализа и опросов на местах. ЕС прилагает усилия по обеспечению прозрачности и справедливости такого налогообложения и при необходимости предоставляет третьим странам техническую помощь в корректировке выявленных недостатков. А для России это грозит последствиями. Поэтому продолжается не только увеличение налоговой нагрузки на резидентов ЕС, осуществляющих операции с юрисдикциями, внесенными в черный список, но и меры по ограничению доступа резидентов ЕС к рынкам юрисдикций, внесенных в черный список.

Также РФ страдает от мер по усилению контроля за трансграничными операциями с юрисдикциями, внесенными в "черный список", и усиленного налогового и финансового контроля всех операций с офшорами.

Это означает, что к стране приковано повышенное внимание налоговых органов Евросоюза, в частности к деятельности компаний, зарегистрированных в странах из "черного списка" ЕС, а также обеспечивается усиленный банковский комплаенс, поскольку офшорный бизнес автоматически становится рисковым. Кроме того, пребывание в "черном списке" означает невозможность оффшорам получать налоговые преференции в ЕС и инвестирование в их бизнес резидентами Евросоюза.

РФ — в "черном оффшорном списке" — позитивная новость для Украины

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Андрей Шабельников соглашается с мнением, что пребывание РФ в "черном офшорном списке" — позитивная новость для Украины.

"Это можно объяснить следующим образом. Традиционно основной целью использования компаний, связанных с оффшорами, является сокрытие реального владельца фирмы и уклонение от уплаты налогов. Поэтому после попадания этой юрисдикции (РФ) в черный список ЕС причастность к ней как минимум усложнит сотрудничество с европейскими банками, которые обычно применяют жесткий контроль к операциям с такими компаниями . Практическое следствие — возможные сложности с выплатой дивидендов европейских компаний, принадлежащих украинцам, которые связаны с любой деятельностью на территории РФ", — добавил эксперт.

Если Россия в "черном списке офшоров" — это хорошо, то отсутствие этой страны-агрессора ни в "сером", ни в "черном" списках FATF заставляет задуматься

Это не означает, что все заблокируют сразу или перестанут выплачивать прибыль, но операции будут проверяться под лупой, предпринимателям будут отказывать в финансировании, а налоги заставят платить в рамках действующего законодательства ЕС. Также будут массово применяться различные ограничительные меры по сотрудничеству с компаниями, которые были внесены в черный список ЕС, например, могут быть введены дополнительные налоги на выплату дивидендов или принуждение к разглашению налоговой отчетности компании и тому подобное.

В банковской сфере это может означать большую придирчивость банков и финансовых учреждений по проведению процедуры КУС, AML и перевода средств. Банки также дополнительно могут потребовать предоставить документы и объяснения об источниках происхождения средств компаний, связанных определенным образом с РФ.

Однако, если Россия в "черном списке офшоров" — это хорошо, то отсутствие этой страны-агрессора ни в "сером", ни в "черном" списках FATF заставляет задуматься. Неужели страны мира не видят в России признаков отмывания средств и финансирования терроризма?

"Список оффшоров обновляется дважды в год и определяет лишь то, что эти средства соответственно помечены. Глобально для Украины это ни на что не влияет. Более жесткие требования и ограничения должны были бы быть, если бы страна была в списке FATF, ведь туда входят многие страны, которые финансируют терроризм и отмывают средства, поэтому эти ограничения были бы по всему миру. Они бы коснулись и казахских, и китайских банков. Ограничения по офшорам — это внутреннее ограничение ЕС. Как FATF, так и список оффшоров не имеет запрета движения средств на оффшоры, но некоторые банки могут их накладывать самостоятельно. FATF — это международная организация, которая обязательно требует это делать и накладывает более жесткие ограничения", — пояснил в разговоре с Фокусом финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Россия представляет риски для мировой финансовой системы и продолжила приостановление членства РФ без введения дальнейших ограничительных мер Фото: ТАСС

Список FATF: как РФ финансирует терроризм и отмывает средства

Фокус уже писал о том, что на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в октябре 2023 года организация оставила в силе приостановление членства РФ, однако о других мерах воздействия на страну-агрессора, ведущую полномасштабную войну против Украины, речь пока не идет.

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23 февраля стало известно, что Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обнародовала расширенное заявление о рисках, которые Россия представляет для мировой финансовой системы и продолжила приостановление членства РФ без введения дальнейших ограничительных мер . Как сообщили в Министерстве финансов Украины, FATF заявила, что "члены организации с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи России со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также злонамеренную киберактивность и атаки программ-вымогателей", FATF также призвала все государства сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков.

В 2023 году Россия активизировала торговлю оружием с Ираном и Северной Кореей, внесенными в черный список FATF

Однако, по мнению министерства, обновленные рекомендации не решают проблему постоянного и сознательного пренебрежения Кремлем стандартов и принципов FATF с момента приостановления членства год назад."В прошлом году Россия активизировала торговлю оружием с Ираном и Северной Кореей, внесенными в черный список FATF. Начиная с декабря, продолжают появляться доказательства того, что Россия закупает северокорейские ракеты для использования на поле боя против Украины вопреки санкциям ООН, появились новые сообщения о том, что Иран отправил баллистические ракеты в Россию. Усиление финансовых и банковских связей с Россией предоставляет Северной Корее, Ирану и Мьянме, находящихся под жесткими санкциями, возможность получить доступ к мировой финансовой системе, создавая серьезные вызовы для FATF и ее членов", — говорится в заявлении Минфина.

А по словам министра финансов Украины Сергея Марченко, Украина ожидала более решительных действий от FATF на фоне растущего количества доказательств нарушений со стороны России. "Я приветствую расширенные рекомендации FATF относительно рисков, связанных с Россией, но не хватает ответной реакции — внесения России в "черный" список. Отсутствие более жестких ограничительных мер опасно играет в пользу Кремля, давая ему и потенциально другим злоумышленникам зеленый свет для продолжения постепенного разрушения международной системы, основанной на правилах", — говорит Марченко.

Украинские эксперты тоже выражают разочарование относительно обновления рекомендаций FATF. "Я могу выразить только публичное разочарование бюрократическим и формальным подходом FATF к отнесению РФ к non-cooperative list, тем более, что все отношения цивилизованных стран с РФ по линии Egmont group в плане обмена информацией между финансовыми разведками уже прерваны", — говорит Виталий Шапран.