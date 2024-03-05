Нужно ли декларировать уничтоженное российскими обстрелами имущество: ответ НАПК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объяснили, как гражданам правильно декларировать уничтоженное жилье и транспортные средства во время войны.

Полномасштабная война с Россией оставила многих украинцев без жилья. Также граждане потеряли большое количество транспортных средств в результате обстрелов мирных городов армией РФ. Как сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) об имуществе, которое было уничтожено, гражданам нужно информировать в своих декларациях.

"Если ваш дом разрушен, то данные о таком объекте подлежат отражению в разделе 3 "Объекты недвижимости" декларации до момента исключения сведений о нем из Государственного реестра прав на недвижимое имущество", — говорится в сообщении.

Это же касается и транспортных средств, сведения о которых необходимо отражать в разделе 6 "Ценное движимое имущество — транспортные средства" декларации до снятия этого уничтоженного транспортного средства с учета.

"Если транспортное средство было уничтожено или осталось на временно оккупированной территории или повреждено и не пригодно к дальнейшему использованию, владелец авто может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки транспортного средства. Уже после этого транспортное средство будет снято с учета", — пояснили в НАПК.

Право собственности на уничтоженное движимое имущество прекратят после того, как владелец предоставит факты, что имущество было уничтожено. Документами, которые подтверждают уничтожение имущества, могут быть:

материалы технической инвентаризации, удостоверяющие факт уничтожения имущества;

справки органов внутренних дел;

акт о пожаре;

официальные заключения других учреждений или организаций, которые в соответствии с законодательством уполномочены удостоверять факт уничтожения имущества и т. п.

Как снять с учета автомобили, которые были уничтожены во время войны

Для этого украинцам нужно посетить сервисный центр МВД и предоставить следующие документы:

паспорт владельца;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

техпаспорт транспортного средства (при наличии);

номера транспортного средства (при наличии).

Какую компенсацию уже выплатили украинцам за уничтоженное имущество

В Украине продолжается третий этап комплексной программы восстановления жилья, поэтому государство продолжает предоставлять компенсацию владельцам жилья за нанесенный агрессией России ущерб. По состоянию на 24 января 2024 года, 298 украинских семей уже стали владельцами нового жилья, а общая сумма госвыплат пересекла отметку в полмиллиарда гривен.

Напомним, что по состоянию на 2022 год, по официальным данным, в Украине было уничтожено более 200 тыс. автомобилей, Также Фокус рассказывал, нужно ли гражданам Украины, которые получили компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилье, не нужно платить налог с этих денег.