От 2-3 недель до 12 лет: почему прогнозы экспертов о войне в Украине не сбываются

Как скоро завершится кровопролитная война, которую Россия развязала против Украины? Этот вопрос волнует весь мир с самого начала полномасштабного вторжения. Эксперты, политики, военные строят прогнозы и предположения на протяжении полутора лет, меняя даты от "2-3 недель" до десятилетий.

Первые "официальные" прогнозы о завершении российско-украинской войны, озвучивал бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Его знаменитая фраза про "две-три недели" стала мемом.

Прогнозы бывшего советника ОП так и не сбылись, а сам он в апреле 2023 года признался, что намерено вводил всех в заблуждение, чтобы исключить панику в начале войны.

В марте 2022 года, когда представители Украины летали в турецкую Анкару, чтобы обсудить с россиянами варианты мирного урегулирования военных действий, Арестович говорил, что есть два варианта окончания войны. Тогда он рассуждал, что война совсем скоро завершится, ведь у противника заканчивается ресурс, необходимый для наземной атаки Киева, Харькова и Чернигова, а санкции вот-вот "прикончат" экономику страны-агрессора.

"Переговоры идут успешно. Это говорит и наша сторона и российская, и сторонние наблюдатели. Тогда война быстро закончиться – недели две. Если будет вторая попытка с их стороны провозгласить какую-нибудь Херсонскую Народную республику, попытаются куда-то там наступать, взять Мариуполь, что-то окружить в зоне ООС, тогда все вернется на круги своя – плюс две недели. И тогда окончание – середина, конец апреля", — говорил Арестович.

Прогнозы бывшего советника ОП так и не сбылись, а сам он в апреле 2023 года признался, что намерено вводил всех в заблуждение, чтобы исключить панику в начале войны.

После успехов украинской армии в 2022 году, глава ГУР Кирилл Буданов утверждал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года, а боевые действия закончатся до конца лета 2023 года.

Весной — Крым, летом — победа

После успехов украинской армии в 2022 году, глава ГУР Кирилл Буданов утверждал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года, а боевые действия закончатся до конца лета 2023 года. Ставка делалась на весенне-летнее контрнаступление, и прогнозы были обнадеживающими.

Деоккупацию Крыма летом 2023 года не исключали и западные эксперты. Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассуждал, что сценарий вполне рабочий, если украинская армия получит необходимое западное оружие.

Однако вооружение согласовывали медленно, а события на фронте развивались не так активно, как ожидалось. В ГУР признались, что озвученный Будановым прогноз был только одним из возможных сценариев, которые меняются в зависимости от обстоятельств, в частности, успехов ВСУ.

Рассуждения о том, что война может завершиться в 2023 году продолжали звучать, а в западных СМИ активно писали о разных вариантах прекращения боевых действий в Украине, в том числе по "корейскому сценарию". Официальный Киев исключал вариант заморозки конфликта.

В июне советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что война России против Украины закончится, скорее всего, раньше 2024 года. Но для этого необходимы два условия — успехи ВСУ, и "юридические проблемы" для Путина, которые, по мнению Подоляка, будут реализованы раньше, чем начнется избирательная гонка в США.

А в июле 2023 года американский президент Джо Байден выразил мнение, что война в Украине не продлится годами, поскольку президент РФ со временем поймет, что это не в интересах его страны.

Виктор Орбан осенью 2022 года заявлял, что боевые действия в Украине могут продолжаться до 2030 года, а Евросоюз распадется в ближайшее десятилетие.

Война надолго

Впервые власти заявили, что украинцам нужно готовиться к "марафону, а не спринту", имея в виду долгие боевые действия, в августе нынешнего года, когда успехи контрнаступления ВСУ оказались куда более сдержанными, чем ожидалось.

При этом Буданов продолжил говорить, что война на истощение невозможна. У России нет ресурсов, чтобы вести активные боевые действия годами, так как ВПК врага не успевает производить боеприпасы, потому Кремль пытается закупить их в других странах.

Отдельные минорные ноты на протяжении более полутора лет полномасштабных боевых действий звучали и со стороны западных партнеров Киева. О войне на истощение говорили в Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан осенью 2022 года заявлял, что боевые действия в Украине могут продолжаться до 2030 года, а Евросоюз распадется в ближайшее десятилетие. Канцлер Германии олаф Шольц говорил, что не верит в скорое завершение войны, а бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призывал не смотреть на события сквозь розовые очки и сомневался в том, что мир наступит до конца нынешнего года.

В сентябре немецкий парламент предоставил военную поддержку Украине до 2032 года, и это стало очередным поводом для спекуляций о том, что война продлится десятилетия.

По словам генерал-майора Бундесвера, главы ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ Кристиана Фройдинга в правительстве Германии ожидают, что война на территории Украины продлится около 9 лет. Все это время бундесвер будет поставлять ВСУ, оказывая поддержку армии Украины всем необходимым. На вопрос, когда и как станет очевидной украинская победа, генерал-майор сказал, что это будет достигнуто, когда территория Украины будет восстановлена в границах 1991 года, включая Крым.

Арестович в начале полномасштабного вторжения, параллельно с прогнозом о "двух-трех неделях", тоже рассуждал о затяжном конфликте. В апреле 2022 года в интервью с журналистом Марком Фейгиным он сравнил Украину с Израилем и заявил, что регулярные столкновения между Россией и Украиной могут длиться до 2035 года с периодическими передышками.

Сегодня ни у одной из сторон нет оружия, которое могло бы кардинально изменить ход событий на фронте.

Как строят прогнозы

"Что имеют в виду те, кто рассуждают о завершении войны? Деоккупация территорий Украины не обязательно приведет к полному завершению боевых действий. Если Россия сохранит ракетный и авиационный арсенал, она может продолжить наносить удары", — говорит Фокусу глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По словам эксперта, пока нет четкого обозначения, чем должна завершиться война. Перемирием или капитуляцией? Для Украины лучшим сценарием была бы капитуляция Москвы, тогда контроль над ядерным оружием перешел бы к международному сообществу.

Одним из важных критериев, на котором базируются предположения о периоде завершения войны — успехи на фронте. По словам Кузана, сегодня ни у одной из сторон нет оружия, которое могло бы кардинально изменить ход событий на фронте. Еще один критерий — российская экономика, а также ИПСО, на которые Кремль тратит колоссальные средства.

"Есть разные понимания окончания войны, и отсюда разные прогнозы. В американской политике есть два течения. Одни говорят, что Россия не может выиграть, и нужно все сделать для этого. Вторые — нужно сделать все, чтобы Россия проиграла. На этом строится разная политика в оборонной сфере. В первом случае — поддержка Украины настолько, чтобы не дать возможности победить РФ. Во втором — поддержка Украины настолько, чтобы Россия проиграла. Пока что мы видим первый вариант", — говорит эксперт.

По словам представителя Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, есть несколько фаз войны, о которых говорят эксперты, когда строят прогнозы. Так, например, деоккупация украинских территорий продолжится и в 2024 году. Многое будет зависеть от вооружения, в частности, истребителей F-16, которые способны изменить характер боевых действий. А вот конфронтация может длиться десятилетия.

"Россия при деоккупации территорий Украины не признает свое поражение. И потому война закончится, когда прекратит существовать путинский режим и произойдут трансформации внутри страны, которые не позволят РФ вести против нас боевые действия. Санкции работают неэффективно. Россия зарабатывает огромные деньги, с которыми можно долго вести войну", — говорит Фокусу Самусь.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что Россия пытается остановить полномасштабное вторжение в Украину на 4-5 месяцев, чтобы взять паузу и подготовиться к новой эскалации.

Фокус подробно разбирался, сможет ли российская армия взять полугодовую передышку, чтобы затем продолжить войну.

Также Фокус писал о том, что Россия не оставляет надежды самостоятельно производить ударные дроны типа Shahed. В планах у страны-агрессора, до лета 2025 года, собрать 6 тысяч дронов-камикадзе. Однако в ГУР Минобороны Украины считают, что пока у страны-агрессора невысокие шансы.