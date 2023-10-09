Война в Израиле существенно не повлияет на поставки США оружия Украине, — аналитик (видео)

Александр Мусиенко отметил, что сейчас Украина и Израиль находятся "по одну сторону баррикад", а война на Ближнем Востоке не значительно повлияет на поставки оружия партнерами.

Конфликт на Ближнем Востоке значительно не повлияет на военную и экономическую поддержку для Украины от Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказал Александр Мусиенко, руководитель центра военно-правовых исследований, в эфире YouTube-канала Фокус.

По словам Мусиенко, война в Израиле может отвлечь внимание именно в информационном пространстве, но не помешает военной поддержке от партнеров.

"Есть много программ, которые уже работают и финансируются. Например, поставки F-16, которые мы ждем на весну-лето 2024 года, поставки ракет, оружия", — говорит эксперт.

Он отмечает, что именно сейчас в Соединенных Штатах и в американских и британских СМИ активно ведутся дискуссии о предоставлении Украине нового пакета поддержки в размере от 50 до 100 миллиардов долларов.

"Это для того, чтобы подстраховать от любых рисков. И здесь позиция США абсолютно правильная", — отмечает Мусиенко.

По его словам, администрация президента Байдена хочет подстраховаться от возможных рисков, которые могут возникнуть.

"Например, умножение конфликтов — то, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке в Израиле", — добавляет руководитель центра военно-правовых исследований.

Кроме того, как отметил Мусиенко, сейчас в США продолжается год политической турбулентности.

"Мы видим, какая сейчас ситуация в США. Отставка спикера и вопрос голосования за помощь Украине", — отмечает эксперт.

По его мнению, вопрос оказания поддержки Украине уже решен в администрации президента Америки, ее обязательно предоставят.

Основными нюансами, по словам Александра Мусиенко, являются объемы помощи, сроки ее предоставления и вид техники, которую страна может получить.

"Для активной обороны точно поддержка будет", — говорит аналитик.

Он отметил, что США в любом случае будут держать Украину в фокусе внимания и не дадут России никаких шансов разгромить украинские войска или отобрать наши территории.

Украина и Израиль "по одну сторону баррикад": детали

По словам эксперта вопрос помощи Украине не связан с Израилем.

"Это вопрос, который начал дискутироваться еще до атаки террористов ХАМАСа на Израиль. Это то, что уже в течение нескольких недель активно обсуждается в СМИ", — говорит аналитик.

Мусиенко отметил, что Украина и Израиль сейчас находят "по одну сторону баррикад". По его словам, то что несет угрозу Израилю, угрожает и Украине.

"Россия прямым способом, ведя агрессивную войну против Украины, Иран не прямым — поставляя оружие в Россию", — отметил Мусиенко.

Он добавил, что украинцам стоит понимать — сейчас Израиль должен получить нужную помощь.

"Мы в этой помощи пересекаемся по номенклатуре и составу на 20%. Это разные типы отдельных видов оружия", — уверяет аналитик.

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и "Хезболлы" заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.