Лазерная система ПВО Израиля: РФ не способна выпускать аналогичное оружие, — эксперт (видео)

По мнению эксперта Мусиенко, Россия способна обновить и переделать военные разработки, которые извлекла из архивов СССР. Однако чего-то нового, похожего на лазерную систему ПВО Израиля, от нее ждать не стоит.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится провести контртеррористическую операцию на территории Сектора Газа, чтобы обезвредить ХАМАС, который убил 1200 человек во время атаки 7 октября. Пока идет подготовка, военный обозреватель рассказал, что в Израиле планируют ввести в действие систему ПВО и ПРО "Световой щит", которая сбивает воздушные цели с помощью лазера. Военный эксперт и директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, может ли ВС РФ иметь аналогичные разработки, чтобы сбивать украинские беспилотники и ракеты. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

Мусиенко проанализировал сообщения Кремля об образцах современного оружия, которое уже якобы выпускают или вот-вот должны выпустить. Этого оружия не видно не линии фронта, напомнил он. В частности, не видно ни танка Т-90, ни танка Т-14 "Армата", ни самолета Су-57, ни беспилотника "Охотник". Впрочем признал, что все же действуют российские системы РЭБ и замечали снаряды "Краснополь".

Военные научные разработки РФ — это старые советские изобретения, которые извлекают из архивов и несколько переделывают, отметил эксперт. Россияне "пытаются что-то менять, что-то прокачивать, и доказывать, что оно может работать". Однако тестирование этих изобретений сопровождается, например, гибелью людей, как это произошло во время испытаний ракеты "Буревестник". Также заявляли о ракете "Посейдон", которая могла снести побережье США, но ничего не получилось: "Год назад говорили, что ее будут испытывать. Это ракета, которая может вызвать цунами и снести западное или восточное побережье США. А ее нет".

Аналогичная ситуация с лазерным оружием, подчеркнул Мусиенко — о его существовании ничего не известно.

"Они там писали, что экспериментируют, ведут испытания, но о каком-то применении — никакой информации", — сказал он.

Война в Украине: детали

В июле-августе 2023 года СМИ сообщали о промышленном выпуске российских снарядов "Краснополь". Их называют "снайперскими" и планируют использовать против западной бронетехники, которую получило ВСУ. Кремль планирует нарастить выпуск этих снарядов в 25 раз, утверждали источники.

Тогда же "ТАСС" рассказало о новом оснащении боевого самолета Су-57. Указывали, что он имеет сверхсовременную систему РЭБ, которая устоит против любых помех и ее невозможно прослушать.

В апреле 2023 года росСМИ заявили о прибытии на линию фронта в Украине танков "Армата". При этом утверждали, что они стоят на определенном расстоянии от линии боев, поэтому их пока никто не видел. Между тем о массовом выпуске этих бронемашин речь пока не идет: запуск в серию отложили до 2026 года.

Российская промышленность продолжает выпускать системы РЭБ, которые используется на линии фронта в Украине. Производству не помешали санкции, наложенные западными странами из-за вторжения РФ в Украину.

Танки Т-90 массированно выпускаются российским ВПК, рассказали аналитики. В то же время украинские бойцы регулярно публикуют кадры уничтожения сверхнового российского танка Т-90: его взрывают дронами и уничтожают из ПТРК.

Напоминаем, западные СМИ подтвердили предоставление Украине определенного небольшого количества дальнобойных ракет ATACMS. Сообщение прозвучало через 12 часов после того, как Генштаб ВСУ рассказал о попадании по авиабазам ВС РФ за 100 от линии фронта.