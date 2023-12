Мэттью Перри, Тина Тернер, Майкл Гэмбон: кто из знаменитостей умер в 2023 году

2023 год уже стал годом трагических смертей знаменитостей. В этому году скончались такие звезды, как Лиза Мария Пресли, Ангус Клауд и многие другие.

Каждый год мы прощаемся с некоторыми звездами, и этот год ничем не отличается от любого другого. В 2023 году в этот мрачный список добавилось еще несколько известных имен. Об этом пишет She Knows.

Независимо от того, внимательно ли вы следили за ними, смотрели фильмы с ними, или ходили на их концерты, знаменитости, которых мы потеряли, изменили мир, и их будет не хватать. Среди последних потерь — актер из фильма Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" Джейк Абрахам.

Кейша Нэш

Актриса, модель и продюсер Кейша Нэш трагически скончалась в возрасте 51 года от анорексии.

Кейша Нэш и Форест Уитакер Фото: Getty Images

Кейша – бывшая жена оскароносного актера Фореста Уитакера. Уитакер и Нэш были женаты с 1996 по 2021 год, у них было двое детей: Тру, 25 лет, и Сонет, 27 лет.

Шейн Макгоуэн

Шейн Макгоуэн, ведущий вокалист англо-ирландской кельтской панк-группы The Pogues, умер 30 ноября. Ему было 65 лет.

Шейн Макгоуэн

На его похороны приехали Джонни Депп и Ник Кейв, а Боно прислал видео с посвящением. Также присутствовал президент Ирландской Республики Майкл Хиггинс. В преддверии похорон гроб с телом музыканта провезли по улицам Дублина, вдоль которых выстроились толпы поклонников.

Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался 29 ноября в возрасте 100 лет.

Генри Киссинджер Фото: Getty Images

Киссинджер, еврейский беженец немецкого происхождения, широко известен как советник по национальной безопасности при президенте Никсоне во время холодной войны.

Фрэнсис Стернхаген

Актриса Фрэнсис Стернхаген, снимавшаяся в "Мизери" и игравшая свекровь Шарлотты в популярном сериале "Секс в большом городе", скончалась 27 ноября. Ей было 93 года.

Фрэнсис Стернхаген в сериале "Секс в большом городе" Фото: HBO

Актриса шутила, что видела много заносчивых богатых дам, поэтому ей так хорошо удалась роль Банни, которая изводила Шарлотту, когда та вышла замуж за ее сына Троя.

Розалин Картер

Бывшая первая леди США, защитница психического здоровья и любимая жена Джимми Картера Розалин Картер скончалась в 96 лет. После того, как ей поставили диагноз деменция, ее отвезли в хоспис, где она умерла через два дня. У нее остались четверо детей, внуки и правнуки.

Розалин Картер и Джимми Картер Фото: The White House

На похоронах Розалин присутствовали все ныне живущие первые леди, включая Меланию Трамп. И ее 99-летний супруг, который появился на публике впервые за долгое время.

Мэттью Перри

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри внезапно скончался в 54 года. Его тело нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе.

Мэттью Перри и Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Актер долгое время страдал от наркотической зависимости. В 2018 году он впал в кому на две недели и чуть было не умер из-за чрезмерного употребления опиоидов, после чего в течение 9 месяцев ему пришлось восстанавливать свое здоровье.

Майкл Гэмбон

Ирландский актер, наиболее известный по роли Дамблдора в шести фильмах о Гарри Поттере , умер в возрасте 82 лет. О его смерти было объявлено 28 сентября.

Майкл Гэмбон Фото: Getty Images

Гэмбон присоединился к актерскому составу "Гарри Поттера" в третьей части сериала после смерти Ричарда Харриса, который ранее играл роль директора Хогвартса. Также он играл в фильмах "Госфорд-парк", "Король говорит" и популярном сериале "Фортитьюд".

Мохаммед Аль-Файед

Отец Доди Аль-Файеда, которого называют последним возлюбленным принцессы Дианы, скончался в возрасте 94 лет в Лондоне. Мохаммед был бизнесменом-миллиардером, владевшим такими предприятиями, как Hôtel Ritz Paris и Harrods, одно время был советником султана Брунея.

Мохаммед Аль-Файед Фото: BBC

В смерти своего сына и Дианы он обвинял британские спецслужбы. Он также пытался доказать, что авария в Париже не была несчастным случаем, а являлась спланированным покушением на жизнь принцессы.

Ангус Клауд

Звезда сериала "Эйфория" скончался в 25 лет. О смерти юноши сообщила мать Ангуса около 11:30 утра 31 июля, которая позвонила в службу спасения и сказала, что нашла сына без сознания и предположила, что у него передозировка наркотиков. Прибывшие на место медики и полиция констатировали смерть молодого человека. Неделей ранее он похоронил своего отца.

Ангус Клауд Фото: instagram/anguscloud

Коллеги и друзья Ангуса говорили, что у актера были проблемы с наркотиками и он страдал от депрессии.

Шинейд О'Коннор

Певица, покорившая сердца людей хитом "Nothing Compares 2 U", Шинейд О'Коннор внезапно скончалась в возрасте 56 лет 26 июля 2023 года. Позже она сменила имя на Шухада Садакат, говорила о том, что страдала от депрессии и биполярного расстройства.

Шинейд О'Коннор Фото: Getty Images

Певица умерла через 18 месяцев после смерти ее сына Шейна, который покончил с собой.

Джозефина Гарден-Чаплин

Дочь Чарли Чаплина Джозефина Гарден-Чаплин скончалась в возрасте 74 лет. Впервые она появилась на экране еще в три года. А в последние годы Джозефина от имени своих братьев и сестер управляла офисом Чаплина в Париже и спонсировала установку статуи своего отца в Уотервилле (Ирландия), где ее семья часто отдыхала.

Джозефина Гарден-Чаплин Фото: Getty Images

Она была третьей из восьми детей легендарного Чарли Чаплина и его четвертой жены Уны О'Нил, с которой они прожили 34 года.

Тони Беннетт

Легендарный джазовый певец Тони Беннетт скончался 21 июля. Ему было 96 лет.

Выступление Леди Гаги и Тони Беннетта

Певец, у которого в 2016 году диагностировали болезнь Альцгеймера, продолжал выступать в течение многих лет после того, как ему поставили первоначальный диагноз.

Фрэнк Синатра называл его "лучшим в своем деле", Тони записывал дуэты с Селин Дион, Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Джорджом Майклом, Кристиной Агилерой.

А в последние годы он записал два альбома с Леди Гагой, которые и стали завершающими в его карьере.

Джейн Биркин

Легендарная голливудская актриса, певица и подруга Сержа Генсбура Джейн Биркин внезапно скончалась в возрасте 76 лет 16 июля 2023 года.

Джейн Биркин Фото: Getty Images

Она прославилась не только, как актриса, но и та, чье имя стало нарицательным, когда его получила знаменитая сумка Hermès.

Джулиан Сэндс

Звезда фильмов "Чернокнижник" и "Девушка с татуировкой дракона" пропал без вести в январе этого года, когда отправился в поход на гору Болд в Калифорнии.

Джулиан Сэндс Фото: Getty Images

Поиски Джулиана продолжались несколько месяцев, прежде, чем его останки нашли туристы. Мертвым Джулиана объявили только в июне 2023 года.

Трит Уильямс

Звезда фильмов "Однажды в Америке", " Чем заняться мертвецу в Денвере ", " Скала Малхолланд" и многих других, скончался в 71 год.

Трит Уильямс

Внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Виргиния, Трита доставили в госпиталь на вертолете, но врачи не смогли ему помочь.

Тина Тернер

Тина Тернер, королева рок-н-ролла, известная своим мощный вокалом и трагической судьбой, скончалась в своем доме в Кюснахте, Швейцария. Тина Тернер сбежала от своего мужа Айка Тернера, осталась без гроша, но сумела перезапустить свою карьеру в 40 лет, сняться в кино и записать хит для фильма о Джеймсе Бонде.

Тина Тернер Фото: Getty Images

Музыкальная легенда умерла в возрасте 83 года. Тина Тернер перенесла несколько инсультов и пересадку почки. Ее родной сын Ронни умер в прошлом году, в 2018 году покончил с собой ее сын Крейг.

Тернер добилась огромного успеха с такими хитами, как "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer" и "The Best", продав более 180 миллионов альбомов и выиграв 12 премий "Грэмми".

Рэй Стивенсон

Актер Рэй Стивенсон, известный своими ролями в таких фильмах, как "Король Артур", "Каратель", "Тор", а также в сериалах "Декстер", "Рим" и "Асока", скончался в 58 лет. Причина смерти не разглашается.

Рэй Стивенсон на съемках сериала "Асока"

Стивенсон родился в 1964 году в Северной Ирландии и сначала начал свою актерскую карьеру в театре, а затем перешел в кино. У Рэя Стивенсона остались жена Рут Геммелл и двое детей Лили и Исаак.

Лэнс Реддик

Лэнс Реддик, актер, известный своими ролями в сериалах "Прослушка", "Грань" и франшизе "Джон Уик", скончался 17 марта. Журналисты сообщали, что смерть наступила по естественным причинам.

Лэнс Реддик Фото: Скриншот

Лэнсу было только 60 лет и незадолго до смерти он говорил, что не пошел на премьеру своего последнего фильма "Гнет".

Том Сайзмор

Том Сайзмор, звезда фильмов "Спасти рядового Райана" и "Падение Черного ястреба", был госпитализирован с диагнозом аневризма головного мозга.

Том Сайзмор в фильме "Спасение рядового Райана" Фото: Getty Images

Актер умер в 61 год после отключения системы жизнеобеспечения.

Лиза Лоринг

Лиза Лоринг играла Уэнсдэй в сериале "Семейка Аддамс" с 1964 по 1966 год. Актриса скончалась в 66 лет от внезапного инсульта.

Лиза Лоринг в роли Уэнсдэй Фото: Скриншот

Лоринг была первой исполнительницей Уэнсдей в первой игровой адаптации мультфильмов Чарльза Аддамса для New Yorker. Шоу длилось два сезона с 1964 по 1966 год, всего вышло 64 серии.

Тогда Лизе Лоринг было всего шесть лет. До этого она работала моделью.

Ракель Уэлч

15 февраля издание TMZ сообщило, что актриса и модель Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет после непродолжительной неизвестной болезни.

Ракель Уэлч Фото: Getty Images

Уэлч была известна не только как икона моды и секс-символ, но и благодаря своим ролям в фильмах "Три мушкетера", "Миллион лет до нашей эры" и многих других. Сначала журналисты не называли причины смерти, но потом сообщили, что звезда страдала от болезни Альцгеймера.

Энни Вершинг

Энни Вершинг, актриса, известная своими ролями в сериалах "Касл", "Босх" и "Вне времени", умерла 29 января в возрасте 45 лет.

Энни Вершинг Фото: Скриншот

Энни Вершинг продолжала сниматься даже после того, как в 2020 году у нее диагностировали рак. Ее последней работой стал сериал "Звездный путь: Пикард", в котором она сыграла королеву боргов.

Лиза Мари Пресли

Лиза Мария Пресли, единственный ребенок покойного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, внезапно скончалась 12 января в возрасте 54 лет. Эта новость появилась после того, как она была госпитализирована после остановки сердца. Оказалось, что причиной смерти Лизы стала кишечная непроходимость.

Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

Пресли, певицу и автора песен, в конце концов похоронили рядом с ее сыном Бенджамином Кио, который покончил с собой в 2020 году.

Татьяна Патитц

Одна из первых супермоделей 1990-х годов Татьяна Патитц скончалась 11 января в 56 лет. Она была звездой подиумов и обложек глянца в 1990-х, сотрудничала с известным фотографом Хербом Ритцем.

Татьяна Патитц Фото: Getty Images

Татьяну называли "сиреной" за классические черты лица и отстраненную холодность. Она выходила на подиум в показах Versace, Жана-Поля Готье и Chanel, появлялась на обложках Vogue, Harper's Bazaar, Elle и Marie Claire.

В 1990-х она появилась в клипе Джорджа Майкла на песню Freedom вместе со своей подругой Синди Кроуфорд.

Джефф Бек

Легендарный гитарист и обладатель премии "Грэмми" Джефф Бек скончался 11 января в возрасте 78 лет.

Джефф Бек Фото: Getty Images

Незадолго до смерти Бек завершил тур в поддержку своего совместного с Джонни Деппом альбома "18". Бек за свою жизнь получил семь премий "Грэмми".

Напомним, ранее Фокус писал о звездах украинского шоу-бизнеса, которые погибли на войне с Россией.