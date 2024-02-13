Самый полезный: 6 причин, почему нужно выбирать хлеб на закваске
На полках супермаркетов можно найти массу разновидностей хлеба, однако на что ориентироваться, выбирая самый полезный для здоровья. Диетологи назвали основные преимущества хлеба на закваске.
Закваску часто называют суперпродуктом, а хлеб на ее основе более здоровым вариантом по сравнению с обычным. Считается, что хлеб на закваске легче переваривается и лучше усваивается. Действительно ли этот вариант хлеба является самым полезным для здоровья, пишет Today.
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Обычный хлеб готовят с использованием пекарских дрожжей, которые активируются и смешиваются с водой, мукой, солью и другими ингредиентами.
Хлеб на закваске изготавливается с использованием "закваски" — из муки и воды — которая содержит дикие дрожжи и живые бактерии вместо пекарских дрожжей, объясняет Жозефина Ви, доктор философии, доцент кафедры пищевых наук в Университете штата Пенсильвания.
Сообщество диких дрожжей и бактерий в закваске естественным образом встречается в окружающей среде — они происходят из муки и воды, использованных для приготовления закваски, кухни, на которой она была приготовлена, и воздуха, — отмечает Шарлин Ван Бьютен, доктор философии, доцент кафедры пищевых наук в Университете штата Колорадо.
По словам Ви, микробиом закваски включает молочнокислые бактерии и уксуснокислые бактерии, которые придают хлебу характерный кислый вкус.
В процессе ферментации образуется углекислый газ, который естественным образом заквашивает хлеб.
Когда закваска готова, ее смешивают с тестом, которому дают подняться и выпекают. "Поскольку все живут в разной микробной среде, каждая закваска уникальна", — говорит Ви. Это может повлиять на вкус, рост, текстуру и корочку хлеба. Так что думайте о каждой буханке как об уникальной и особенной по-своему.
Эксперты отмечают, что хлеб на закваске содержит витамины и минералы, в том числе витамин B, железо и кальций, а также является отличным источником антиоксидантов и пребиотиков.
Хлеб на закваске действительно полезен для здоровья, однако на пищевую ценность такого хлеба влияет вид используемой муки. Но, в целом, хлеб на закваске – это полезный для здоровья вариант, и его можно есть регулярно как часть питательной и сбалансированной диеты.
Больше питательных веществ
"Процесс ферментации и приготовления закваски дает множество преимуществ", — говорит Ван Буйтен. Во-первых, хлеб на закваске, естественно, содержит более высокий уровень питательных веществ, чем обычный хлеб.
"Ферментация может улучшить биодоступность минералов и витаминов в хлебе на закваске по сравнению с обычным хлебом", — отмечает эксперт. Это происходит из-за фермента, вырабатываемого бактериями во время ферментации, называемого фитазой, который расщепляет фитиновую кислоту, "антинутриент", который может снизить всасывание витаминов.
Контроль и потеря веса
Эксперты отмечают, что закваска также содержит более высокий уровень резистентных крахмалов. Это тип углеводов, которые "сопротивляются" пищеварению и расщепляются организмом гораздо дольше, что может помочь контролировать голод и контролировать вес.
Поддержание уровня сахара в крови
По словам Ван Буйтен, у хлеба на закваске более низкий гликемический индекс, чем у обычного хлеба. Продукты с низким гликемическим индексом повышают уровень сахара в крови медленнее и устойчивее. Вот почему закваска переваривается дольше, но легче.
Укрепление здоровья кишечника
"Хлеб на закваске содержит больше растворимой клетчатки, чем обычный хлеб, а это означает, что он обладает пребиотическими свойствами и может быть полезен для здоровья кишечника", — говорит Ван Буйтен.
Пробиотики и живые культуры в необожженной закваске погибнут от жары во время выпечки, говорит врач-диетолог Фрэнсис Ларджман-Рот. Однако выжившие пребиотики будут служить пищей для пробиотиков и поддерживать рост здоровых бактерий в кишечнике.
Более устойчив к плесени
По данным Американского общества микробиологии, кислоты, вырабатываемые бактериями, снижают pH хлеба, что предотвращает рост пищевых патогенов. По словам экспертов, хлеб на закваске может дольше оставаться стабильным при хранении и быть более устойчивым к плесени.
Легкое переваривание
Глютен, белок, который естественным образом содержится в пшенице, ячмене и ржи, разлагается в процессе ферментации при приготовлении хлеба на закваске, поэтому содержит меньше глютена, чем другие виды хлеба.
В результате хлеб на закваске легче переваривается, что особенно актуально для людей с чувствительностью или непереносимостью глютена. Он также может переноситься лучше, чем обычный хлеб, если у вас есть другие проблемы с пищеварением, например, синдром раздраженного кишечника.
Однако хлеб на закваске содержит глютен, поэтому людям с целиакией или аллергией на глютен следует избегать такого хлеба.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.