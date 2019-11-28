Суд на 57 млн грн снизил сумму залога для фигуранта "дела бронежилетов"
Но арест до 3 января 2020 года для Марченко остался в силе
Киевский апелляционный суд снизил до 20 млн грн залог для начальника Главуправления развития ВСУ генерал-майора Дмитрия Марченко.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее Печерский райсуд Киева арестовал Марченко до 3 января 2020 года с залогом в 76,8 млн грн, но защита подала апелляцию.
Апелляционный суд рассмотрел жалобу и уменьшил размер залога до 20 млн грн. При этом, арест до 3 января 2020 года остается в силе.
Недавно арест Марченко прокомментировал начгенштаба Руслан Хомчак.
"Убежден, что генерал, который не несет никакой общественной опасности, не должен удерживаться в камере. У нас выпускают кого угодно, у нас по улицам гуляет что угодно, а генерала, который, не убегает и не скрывается от следствия, взяли и закрыли в камеру", – заявил он.
"Он не бросался на людей, он никого не убивал и не сбивал, никому не угрожал – для чего генерала сажать? Неужели для того, чтобы показать, что Вооруженные Силы уже шестой год на войне, а государство даже не всегда это замечает, живет другой жизнью?", – добавил он.
Кроме ареста главного фигуранта дела – руководителя Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, суд избрал меры еще для трех подозреваемых.
Первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в более 76 млн грн.
Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.
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