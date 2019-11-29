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Технические консультации Украины, ЕС и РФ по газу отложены, – источник

Фото: УНИАН

На следующую неделю

Согласованные на 29 ноября трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Украина-РФ перенесены на следующую неделю.

Об этом сообщил источник в Еврокомиссии в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.

"Трехсторонняя встреча на экспертном уровне отложена на следующую неделю", – сказал источник.

При этом, причины переноса не уточняются.

Ранее встречу планировалось провести в начале декабря, однако 26 ноября было решено организовать переговоры на 29 ноября.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.