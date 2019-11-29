Политика
Технические консультации Украины, ЕС и РФ по газу отложены, – источник
На следующую неделю
Согласованные на 29 ноября трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Украина-РФ перенесены на следующую неделю.
Об этом сообщил источник в Еврокомиссии в Брюсселе, пишет Интерфакс-Украина.
"Трехсторонняя встреча на экспертном уровне отложена на следующую неделю", – сказал источник.
При этом, причины переноса не уточняются.
Ранее встречу планировалось провести в начале декабря, однако 26 ноября было решено организовать переговоры на 29 ноября.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год.
- Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.
- Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".
- Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.
- 25 ноября Витренко заявил, что "Нафтогаз" ответил "Газпрому" по транзитному предложению: Украина не видит легитимных оснований для того, чтобы не заключать новый долгосрочный контракт с россиянами по транзиту газа.
- Украина не ведет переговоры о возобновлении прямых закупок газа у "Газпрома", заявил премьер Гончарук.