Бывшего главу VAB Банка Мальцева объявили в розыск

Вместе с Мальцевым в розыск объявили и экс-владельца банка Олега Бахматюка. Обоих бизнесменов ищет НАБУ

Экс-главу VAB Банка Дениса Мальцева объявили в национальный розыск.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В розыск Мальцев попал 21 ноября. В этот же день исчез и экс-владелец VAB Банка, бизнесмен Олег Бахматюк.

Бахматюка также объявили в розыск. Ищет обоих бизнесменов Национальное антикоррупцпионное бюро.

И Мальцеву, и Бахматюку инкриминируют ч.5 ст.191 (растрата или присвоение имущества в особо крупных размерах, 7-12 лет) и ч.3 ст.209 (отмывание денег, 8-15 лет).

13 ноября Олегу Бахматюку сообщили о подозрении в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Национальным банком Украины в 2014 году.

Сообщения о подозрении отправлены по почте, поскольку место нахождения подозреваемых НАБУ пока не известно.

Как ранее сообщал Фокус:

11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.