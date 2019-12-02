У Бахматюка считают дело VAB Банка "политическим заказом" Зеленского
Адвокаты бизнесмена также готовятся инициировать дело против Рябошапки и его зама, некоторых судей ВАКС и чиновников в ОП
Президент Владимир Зеленский грубо вмешивается в деятельность органов: именно по его "заказу" НАБУ и САП открыли дело по стабкредиту VAB Банку.
Об этом на пресс-конференции заявил адвокат подозреваемого бизнесмена Олега Бахматюка Дмитрий Лошаков.
Лошаков связывает открытие дела с обращением Зеленского, в котором он потребовал от правоохранителей результатов до 1 ноября.
"В нашем криминальном производстве именно 28 октября были приняты первые решения о проведении обысков... Очевидно, что НАБУ и САП исполняют политический заказ, который определил президент, грубо вмешиваясь в правоохранительную деятельность", – заявил адвокат.
Другой адвокат Алексей Шевчук говорит, что в само дело открыто с целью завладения активами Бахматюка "в интересах отдельных фамилий на улице Банковой".
Также у Бахматюка говорят, что будут инициировать уголовное дело против генпрокурора Руслана Рябошапки, его зама Виталия Касько, некоторых судей антикорсуда и отдельных лиц в Офисе президента.
"Сегодня нам известно, что решения, которые были приняты две недели назад по этому делу, стоят на персональном контроле у отдельных лиц в ОП. ОП требует от апелляционной палаты антикорсуда пересмотра этих решений и получения решений, которые будут крайне негативными", – заявил Шевчук.
Кроме того, Шевчук отметил, что генпрокурор и его заместитель открыли дело вопреки всем требованиям законодательства: в частности, Касько не находился в группе прокуроров, но своим решением он отменил все постановления, касающиеся закрытия производства.
Как ранее сообщал Фокус:
- НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам по делу о хищении 1,2 млрд стабкредита, выданного НБУ VAB банку в октябре 2014 года. Среди них – экс-первый замглавы НБУ Александр Писарук и владелец банка Олег Бахматюк.
- 11 ноября ВАКС арестовал на два месяца экс-директора департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу. 13 декабря бывшего и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области и члену советаНБУ Николая Каленского отправили под домашний арест.
- Сам Бахматюк, который сейчас находится за пределами Украины, пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на "террор" со стороны силовиков и заявил, что предложил Фонду гарантирования вкладов погасить 8 млрд грн долгов.
- 15 ноября Высший антикорсудв качестве меры пресечения назначил Писуруку залог в размере 5 млн грн и обязал его носить электронный браслет.
- 19 ноября Писарука избрали в состав правления Европейской бизнес ассоциации, а уже на следующий день Райффайзен Банк Аваль внес залог за своего главу.
- 21 ноября Бахматюка и главу VAB Банка Дениса Мальцева объявили в розыск. Ищет обоих бизнесменов Национальное антикоррупцпионное бюро.