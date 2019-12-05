Ясько не назначили главой комитета из-за "внутренней дискуссии", – Гетманцев

В "Слуге народа" была "внутренняя дискуссия" касательно назначения нового главы комитета Рады по внешней политике.

Об этом рассказад нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Укринформ.

"Была, наверное, внутренняя дискуссия. Нас же обвиняют в том, что мы голосуем как солдаты, но видите, и дискуссия может быть", – говорит Гетманцев.

По его словам, против освобождения бывшего главы Богдана Яременко не было никаких возражений.

"Дискуссия главным образом касалась процедуры определения нового председателя. По мнению некоторых наших коллег, процедура была немножко запутанной, и поэтому возможно, не соответствовала тем демократическим стандартам, какие они себе представляют", – пояснил депутат.

Сам же Гетманцев считает, что вопросы назначения и увольнения председателя должны быть быть разделены: "Но что сделано, то сделано. Я убежден, что будут сделаны выводы – и мы обязательно вернемся к этому вопросу".

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, в свою очередь, заявил: "Мы немного не подготовились. Не проговорили это на фракции, и сейчас немного сбились с голосованием".

По его словам, решение о том, вносить ли повторно кандидатуру Ясько, будет принимать вся партия. Также он добавил, что повторно этот вопрос может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе.

Сегодня Рада не смогла назначить Ясько главой комитета Рады по вопросам внешней политики. Ее кандидатуру поддержали всего 186 народных депутатов.

Нардепы утверждали, что готовы голосовать за увольнение Яременко, а вот кандидатуру Ясько сначала нужно заслушать, чтобы определиться, поддерживать ли ее.

Как ранее сообщал Фокус:

30 октября журналисты опубликовали фотографии переписки нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой.

Сначала он утверждал, что специально устроил провокацию, а потом извинился перед президентом и коллегами по фракции. При этом нардеп заявил, что публикация переписки – уголовное преступление.

После этого фракции "Голоса", "Евросолидарности", "Батькивщины" и ОПЗЖ потребовали отставки Яременко с поста главы комитета.