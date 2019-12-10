Ляшко пришел на допрос по делу Геруса

Экс-нардеп Олег Ляшко прибыл на допрос в прокуратуру по делу о потасовке с народным депутатом Андреем Герусом, но отказался давать показания.

Об этом он сообщил журналистам под зданием Бориспольской прокуратуры. Видеозапись опубликована на его странице в Facebook.

В частности, Ляшко вновь сказал, что считает дело против него сфальсифицированным.

"Я воспользовался правом, которое мне дает статья 63 Конституции Украины, для того, чтобы не давать никаких показаний по этому сфальсифицированному уголовному делу. Я в суде заявлял и еще раз говорю: дело сфальсифицировано, Герус должен сидеть на скамье подсудимых", – считает экс-депутат.

В статье 63 Конституции Украины говорится, что "лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников".

Он заверил, что пришел на допрос, чтобы показать, что не собирается скрываться от следствия.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.

18 ноября Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

В этот же день ГПУ направила в суд ходатайство о взятии Олега Ляшко под стражу.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера "Радикальной партии" Олегя Ляшко на поруки под личное обязательство.