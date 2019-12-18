Зеленский и Богдан переступили красную линию, – Нацкорпус

Указание "напасть на фермеров" дали лично президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан. Таким образом, они переступили "красную линию".

Об этом говорится в официальном заявлении Нацкорпуса.

"Сначала они обещали "услышать каждого", а потом отдали приказ силой разогнать мирную акцию протеста... Когда Зеленский и Богдан решили действовать в худших традициях Януковича, они переступили красную линию", – говорится в заявлении.

"Такие преступления в стране не должны быть безнаказанными ни для полиции, ни для министра внутренних дел, ни для президента", – добавили в Нацкорпусе.

У Билецкого заявили, что вчера под Радой силовики напали без предупреждения, и действовали при этом особенно цинично и с применением спецсредств.

В результате – якобы один человек погиб, четверо попали в реанимацию и двадцать шесть задержаны полицией.

В этой связи, Нацкорпус объявляет бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли. "Она продлится до тех пор, пока власть не услышит свой народ", – говорят в Нацкорпусе.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.