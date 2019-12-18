Зеленский и Богдан переступили красную линию, – Нацкорпус
Указание "напасть на фермеров" дали лично президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан. Таким образом, они переступили "красную линию".
Об этом говорится в официальном заявлении Нацкорпуса.
"Сначала они обещали "услышать каждого", а потом отдали приказ силой разогнать мирную акцию протеста... Когда Зеленский и Богдан решили действовать в худших традициях Януковича, они переступили красную линию", – говорится в заявлении.
"Такие преступления в стране не должны быть безнаказанными ни для полиции, ни для министра внутренних дел, ни для президента", – добавили в Нацкорпусе.
У Билецкого заявили, что вчера под Радой силовики напали без предупреждения, и действовали при этом особенно цинично и с применением спецсредств.
В результате – якобы один человек погиб, четверо попали в реанимацию и двадцать шесть задержаны полицией.
В этой связи, Нацкорпус объявляет бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли. "Она продлится до тех пор, пока власть не услышит свой народ", – говорят в Нацкорпусе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.
- Накануне голосования президент Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в проект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцы.
- Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.
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Вчера в Раде хотели рассмотреть во втором чтении проет о рынке земли. В этой связи под стенами парламента прошло сразу несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли".
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Позже в центре столицы возле гостиницы "Киев" произошли столкновения между полицией и представителями "Нацкорпуса", которые хотели принести под Раду палатки. Тогда пострадали два правоохранителя.
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Спустя какое-то время под Радой произошли новые столкновения: активисты попытались установить новую палатку на проезжей части улицы Грушевского, но правоохранители не дали этого сделать и конфисковали ее.
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Протестующие в ответ стали бросать камни, а полиция применила дубинки. В итоге противников открытия рынка земли оттеснили, есть пострадавшие. Несколько человек задержали.
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В итоге, спикер Дмитрий Разумков досрочно прервал работу Рады, а потом – открыл и сразу же закрыл вечернее заседание.