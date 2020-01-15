Украинская сторона определила 3 участка разведения сил на Донбассе

Украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба украинского президент.

Зеленский также выразил обеспокоенность невыполнением соглашений по соблюдению реального режима "полной тишины" на Донбассе.

По его словам, на следующих консультациях ТКГ в Минске 16 января Киев будет работать над продвижением дополнительных мер для абсолютного прекращения огня.

Кроме того, Зеленский выразил Ангеле Меркель благодарность за эффективное участие в проведении саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины.

Он подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось вернуть на родину многих пленных украинцев. Президент также анонсировал новый обмен пленными, уточнив что сейчас Киев готовит новые списки для обмена.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".