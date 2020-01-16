Зеленский поставил Кабмину Гончарука первую задачу после скандала с прослушкой

Офис президента на данный момент официально не комментирует скандал с публикацией записи прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. В то же время сегодня президент поручил правительству новую зачаду – продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности и улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Соответствующее письмо президент направил на имя премьер-министра Алексея Гончарука сегодня, 16 января.

Правительство должно ежеквартально информировать Зеленского о результатах работы в этом направлении.

После пожара в одесском колледже, унесшем жизни 16 человек, президент 24 декабря подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".

Кабмин проинформировал ОП, что по состоянию на 8 января проведены внеплановые проверки состояния пожарной безопасности на 10 374 объектах из 37 006, подлежащих проверкам (28%). За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 9934 человек.

На 9208 объектах были обнаружены неисправные или необслуживаемые автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.