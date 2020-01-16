"Пленки Гончарука": в "Слуге народа" требуют от СБУ расследовать происхождение записей

Службе безопасности Украины необходимо провести расследование относительно аудиозаписей с голосом якобы премьер-министра Алексея Гончарука и других украинских топ-чиновников.

С таким обращением выступает группа депутатов, сообщила партия "Слуга народа" в Telegram.

"Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа", – отметила представитель Кабинета министров в парламенте Елена Шуляк.

По ее словам, есть три возможных пути того, как эта информация (если она окажется правдивой) могла быть получена: в рамках уголовного расследования, которого нет; в пределах контрразведывательной деятельности; при установлении технических средств в помещениях чиновников, где проводятся совещания.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны. При этом он отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов, в "голове есть туман" по ряду вопросов. Также премьер в ходе разговора отмечает, что он "полный профан в экономике".

На второй части видео Гончарук объясняет, что собрал всех присутствующих, чтобы подумать, как "мы это срежиссируем". Он говорит, что нужно ответить на вопрос, как справиться с укреплением курса гривны, но отмечает, что ответа сейчас нет.

Пресс-служба Кабинета Министров заявила, что информация об отставке Гончарука не соответствует действительности.

Сам Гончарук в видеообращении не сказал, являются ли эти записи подлинными, но отметил, что против него и президента работают много людей.