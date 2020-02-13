Катер "Бердянск" был пробит российским бронебойным снарядом, – представитель Украины в ОБСЕ

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности заявил, что украинский что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным с российского вертолета Ка-52.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны Российской Федерации 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены Россией в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", – заявил Лоссовский.

По словам украинского представителя, данный факт лишь "четко подтверждает агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".

Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта.

Пробоина от российского снаряда на катере "Бердянск"

Как ранее сообщал Фокус:

25 ноября 2018 года россияне захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив.

В России заявили, что не признают юрисдикцию Международного трибунала в Гамбурге, который постановил освободить украинские суда и моряков после инцидента в Керченском проливе.

В рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября 2019 года Россия освободила 24 моряка и 11 политзаключенных.

18 ноября 2019 года МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". В военную гавань Очакова они прибыли 20 ноября.