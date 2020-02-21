Топ-100 достижений: Гончарук выступает в Раде с отчетом
Ппремьер-министр Алексей Гончарук выступает в Верховной Раде с отчетом о проделанной работе.
Верховная Рада планирует заслушает отчет правительства вместо традиционного часа вопросов к правительству.
Напомним, правительство подало в парламент отчет о деятельности с начала своей работы, а также создало специальный веб-сайт, в котором отражены топ-100 его достижений.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада.
- Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.
- Позже Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.
- Зеленский заявил, что Гончарук остается на должности премьер-министра. "Я решил дать вам шанс, и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень важны, которые очень беспокоят наше общество", – заявил Зеленский.