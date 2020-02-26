Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко. СМИ пророчат ему кресло премьера
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьером им депутатом от "Партии Регионов" Сергеем Тигипко. Об этом он сообщил в комментарии журналистам Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea.
"Я, действительно, со многими людьми... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", – сказал президент.
Ранее сразу несколько СМИ написали, что Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука. Первым об этом сообщила газета Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве.
LB.ua со ссылкой на свои источники пишет, что вопрос о назначении Тигипко решён на 99% и будет реализован в самое ближайшее время. При этом нынешний глава Кабмина напишет заявление об отставке по собственному желанию, поскольку он на год защищен иммунитетом и не может быть уволен принудительно. После этого якобы будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение Тигипко.
"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", – рассказал источник издания.
При этом выбор Тигипко объяснили, что "он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".
Также издание пишет, что еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.
Украинская правда в свою очередь пишет, что Зеленский еще не определился с решением и Гончарук может сохранить кресло премьера. Источники издания в окружении президента возможную замену главы Кабмина слабой эффективностью нынешнего правительства и "социологией", которая показывает падение доверия к Гончарку и всем министрам в целом.
При этом отмечается, что Тигипко – не единственный кандидат на замену, он просто "засветился". Издание также пишет, что на прошлой неделе бизнесмена видели в Офисе президента.
Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).
Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января Гончарук написал и отдал президенту Зеленскому заявление об отставке. Свое решение он аргументировал желанием "снять любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту", которые могли возникнуть на фоне публикаций записей прослушки у премьера о курсе гривны.
- В Офисе президента сразу сообщили, что получили заявление Гончарука. Президент его рассмотрит и озвучит решение. Отметим, что согласно ст. 115 Конституции рассматриваться заявление об отставке должна Верховная Рада.
- Выступая с трибуны Рады Гончарук заявил, что Кабмин продолжает работать в штатном режиме и ждет политического решения президента. Он уточнил, что написал заявление, как того требует Конституция, на имя спикера Рады, но передал ее не в парламент, а в Офис президента.
- Позже Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на совещании премьера Гончарука с руководством НБУ. СБУ уже открыла уголовное производство.
- Зеленский заявил, что Гончарук остается на должности премьер-министра. "Я решил дать вам шанс, и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень важны, которые очень беспокоят наше общество", – заявил Зеленский.