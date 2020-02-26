Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко. СМИ пророчат ему кресло премьера

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом, бывшим вице-премьером им депутатом от "Партии Регионов" Сергеем Тигипко. Об этом он сообщил в комментарии журналистам Радио Свобода в кулуарах форума Age of Crimea.

"Я, действительно, со многими людьми... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", – сказал президент.

Ранее сразу несколько СМИ написали, что Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука. Первым об этом сообщила газета Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве.

LB.ua со ссылкой на свои источники пишет, что вопрос о назначении Тигипко решён на 99% и будет реализован в самое ближайшее время. При этом нынешний глава Кабмина напишет заявление об отставке по собственному желанию, поскольку он на год защищен иммунитетом и не может быть уволен принудительно. После этого якобы будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение Тигипко.

"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", – рассказал источник издания.

При этом выбор Тигипко объяснили, что "он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".

Также издание пишет, что еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.

Украинская правда в свою очередь пишет, что Зеленский еще не определился с решением и Гончарук может сохранить кресло премьера. Источники издания в окружении президента возможную замену главы Кабмина слабой эффективностью нынешнего правительства и "социологией", которая показывает падение доверия к Гончарку и всем министрам в целом.

При этом отмечается, что Тигипко – не единственный кандидат на замену, он просто "засветился". Издание также пишет, что на прошлой неделе бизнесмена видели в Офисе президента.

Сергей Тигипко дважды был вице-премьер (в правительстве Павла Лазаренко в 1997-1999 годах и в правительстве Николая Азарова в 2010-2012). Также он занимал должности министра экономики (1999-2000), министром социальной политики (2010-2012) и председателя Национального банка (2002-2004).

Во время Евромайдана был депутатом от Партии Регионов, замглавы политсилы. Исключен из партии в апреле 2014 года. Неудачно баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. После этого отошел от политики и вернулся в бизнес (группа "ТАС"). В рейтинге Фокуса "100 самых богатых украинцев" в 2019 году занимал 15 место с состоянием в 640 млн долларов.

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