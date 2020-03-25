Уволенные из-за карантина украинцы получат субсидии, — Кабмин

Кабмин на заседании 25 марта поддержал инициативу об увеличении размера жилищных субсидий и об их назначении гражданам, потерявшим работу в период карантина.

Об этом сообщил премьмер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Людям, которые потеряли работу и хотят оформить субсидию, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Это можно сделать онлайн.

"Кроме того, на время карантина правительство увеличивает субсидии для оплаты ЖКУ в среднем на 300 грн. Механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационном фонде. Текстом постановления также запрещается в период карантина лишать граждан жилищных субсидий. Председатели ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий", – сообщил Шмыгаль.

Кабинет министров ввел на период карантина дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателям субсидий путем увеличения на 50% социальных нормативов пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды. На реализацию такого решения потребуется дополнительно 1,1 млрд грн.

Кроме того, Кабмин принял решение обеспечить назначение субсидий на следующий период всем домохозяйствам, которые получают субсидию в текущем периоде, без соответствующих заявлений граждан.

Напомним, Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.

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