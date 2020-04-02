Сказать "да" совету с ОРДЛО должна вся "четверка". Потом – отбор представителей, – Резников

Создание консультационного совета с ОРДЛО должны обсудить участники Норманндского формата.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

И только после согласования иожно будет обсуждать формат отбора представителей в совете.

"Если участники Нормандской четверки говорят "да", тогда параллельно уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны выбирать своих представителей", – объяснил Резников.

В то же время, на уточняющий вопрос, кто может отбирать представителей, Резников ответил: "Еще неизвестно".

Также министр уточнил – Россия по-прежнему участник международного конфликта на Донбассе.

Ранее Резников говорил, что создание консультационного совета откладывается из-за того, что заседания ТКГ проводятся по видеосвязи.

"Сейчас ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически", – рассказывал министр.

Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, заявил: "Решение по совету с ОРДЛО может быть принято только после консультаций с обществом и парламентом".

При этом, он подчеркнул, что Украина не вела и не планирует вести переговоры с "Л/ДНР".

Как ранее сообщал Фокус:

12 марта замглавы АП РФ Дмитрий Козак после переговоров с Ермаком в Минске заявил, что стороны согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе.

13 марта Ермак заявил, что на последней встрече Минской ТКГ было решено обсудить создание консультационного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

По его словам, "консультационный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

Против такой инициативы выступили свыше полусотни нардепов от "Слуги народа". Они просили Зеленского не допустить создание совета и не легитимизировать ОРДЛО.