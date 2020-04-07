Ирану не удастся избежать ответственности за сбитый самолет, – Кулеба
Украинская сторона не позволит Ирану избежать ответственности за сбитый украинский самолет в январе 2020 года.
Об этом в эфире телеканала "UA:Перший" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он сказал, что Украина ждет официальных разъяснений от Тегерана относительно заявления депутата Меджлиса Ирана Хассана Нарузи о том, что решение сбить самолет МАУ было правильным.
По словам главы украинского МИД, Киев уже направил в Тегеран дипломатическую ноту с требованием объяснить позицию властей.
Кулеба добавил, что Киев будет опираться на официальную информацию, поэтому будет делать соответствующие выводы, получив официальную информацию от Ирана.
"Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ними для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло, и в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", – сказал Кулеба.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации говорили, что расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране самолета МАУ будет вестись на территории Украины.
- 17 января Офис генерального прокурора Украины отправил в Иран повторный, уже третий, запрос на возвращение "черных ящиков" украинского самолета, сбитого в Тегеране.
- 18 января Иран согласился отправить в Киев "черные ящики" сбитого в Тегеране украинского пассажирского самолета.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.