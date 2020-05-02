Рестораторы устроили пикник под ОП: требуют открыть летние террасы

В субботу, 2 мая, в Киеве под Офисом президента рестораторы организовали акцию протеста с требованием позволить открыть летние террасы в период карантина.

Организатором мероприятия выступил совладелец сети Tarantino family Дмитрий Федотенков.

"Открываем летнюю терассу экспериментального типа. На площади перед Офисом президента. Наша заявка на светский-ланч лежит в здании КГГА. Надеюсь, никаких сюрпризов и сложностей не случится", – написал Федотенков у себя Facebook 1 мая.

Субботняя акция, по данным Vesti.ua, не похожа на стандартный митинг. Всех желающих бесплатно кормят повара столичных ресторанов, а желающие могут оставлять "чаевые", которые пойдут на поддержку украинских медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Фото: vesti.ua

Данная акция преследует несколько целей, одна из них – привлечь внимание к теме борьбы с безработицей. По оценкам участников рынка, из-за ограничительных карантинных мер без работы осталось около 1,2 млн работников в сфере ресторанного бизнеса.

"Мы хотим открыть летние террасы, но нас не слышат. Надеемся, что услышат. А заодно откатаем схему открытия летних террас и, надеюсь, пообедаем с президентом. Для гаранта будет кальян. Дыня с мятой", – рассказал Федотенков.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5% – будет введен первый этап по выходу из карантина, но не раньше 11 мая.

Первый этап выхода из карантина возможен, если в течение 10 дней прирост новых случаев коронавируса не превышает 5%.

Тогда снимаются ограничения, которые касаются:

парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон, кроме детских площадок;

детских площадок; части объектов индустрии красоты,

тренировок в командных видах спорта,

оптовой и розничной торговли непродовольственных товаров,

кофеен (работа на вынос),

автомоек, веломагазинов, велопрокатов,

нотариусов, адвокатов, аудиторов.

При этом, после 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

30 апреля горисполком Черкасс принял решение существенно смягчить карантин в городе. В частности, с 1 мая разрешили открыть летные площадки ресторанов и кафе, возобновить работу части непродовольственных магазинов и открыли для посещения парки и скверы. При этом такое решение противоречит постановлению правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что решение местной власти открыть магазины и летние террасы кафе могут свести к нулю проделанную за полтора месяца работу по борьбе с карантином и могут привести к катастрофическим последствиях.

Глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией за решение преждевременно смягчить карантин в городе. Нацполиция уже начала уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).