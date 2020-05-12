Шмыгаль попросил Меркель дать "четкий сигнал" по европейскому будущему Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль поговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по видеосвязи и обсудил ряд экономических вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, Шмыгаль поднял вопрос получения Украиной промышленного безвиза со странами ЕС, а также присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

Кроме того, премьер выразил надежду на то, что во время председательства в Совете Европы во второй половине 2020 года Германия "даст четкий сигнал касательно европейского будущего Украины".

Также стороны обсудили вопрос транформации угольных регионов Украины: Меркель заявила, что Германия примет участие в пилотном проекте на одной из украинских шахт.

Отдельно Шмыгаль и Меркель обсудили сотрудничество с МВФ по программе Stand-by (на $5 млрд) и помощи ФРГ Украине по преодолению последствий коронавируса.

"Премьер поблагодарил Германию за стабильную финансовую помощь, подчеркнув, что с 2014 года эта страна предоставила Украине 1,4 млрд евро, 150 млн из которых планируется направить на помощь украинским больницам и поддержку малого бизнеса", – говорится в сообщении.

Разговор с Меркель Шмыгаль анонсировал еще 17 апреля. Тогда видеоконференция планировалась на 20 апреля, но так и не состоялась - по его словам Шмыгаля, у Меркель возникли непредвиденные обстоятельства.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны обсудили круг вопросов, в частности финансовую помощь Украине на борьбу с коронавирусом.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила сограждан, что новым коронавирусом могут заболеть до 70% населения.